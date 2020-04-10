新冠肺炎｜復活節深水埗逼爆　顧客身貼身　商戶﹕或因確診回落

全球爆發的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情未遏，本港經歷湖北武漢觸發的首輪疫情，再迎來外地傳入的第二波疫情的挑戰後，總確診個案直逼一千大關，但過去數天錄得的新增確診病例數字稍稍放緩，或令人感疫情緩和而掉以輕心。今日（10日）是復活節假期第一日，記者到向來人煙稠密的深水埗視察，鴨寮街人頭湧湧，不少顧客聚集在店舖或排檔前，看商戶講解可收看劇集等的機頂盒。而千多呎的雜貨店內，逼滿逾百人，幾乎「身貼身」地搜羅心頭好。有商戶指，疫情爆發初期，深水埗可謂「死城」，至近日確診數字回落，加上適逢假日，人流才有所回復。

向來以貨物平價著稱的「特賣城」，逾千呎的空間內擺滿貨物，店內客人數目近百。（王譯揚攝）

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本港今（10日）的新增確診病例數字為16宗，累計990宗，接近1,000大關。對比3月外地回港人士帶來第二波疫情，每日確診個案以數十計，至過去數天每日約10多宗新增確診病例，數字明顯下降，但衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表明，雖然數字下降，但不能說壓制疫情，可能還有無病徵的無檢測出來。她又指觀察到很多人出街，因為復活節假期，促請市民保持社交距離，避免不必要聚集，出行前要想清楚。

不過，記者下午時份到深水埗區視察，發現街上人數甚多，其中鴨寮街一帶有不少男士來往。出售機頂盒的商舖、推銷貨物的排檔外，皆站了20多名圍觀客人。至於向來以貨物平價著稱的「特賣城」，逾千呎的空間內擺滿貨物，店內客人數目近百，記者嘗試進入店舖，需要在人群之間的罅隙穿插，客人幾乎「身貼身」地揀選貨物，人流與平日相若。而深水埗區的巴士站同樣大排長龍，有不少乘客候車。

有市民表示，因為會戴口罩及洗手，對疫情不感擔心，「驚就唔會出街啦」，但購物後便會回家，不會在街用膳，因要脫下口罩。有商戶則透露，對比疫情爆發初期，深水埗街道近日的人數明顯增加，或因今日是假期，以及過去數天新增確診數字回落有關。