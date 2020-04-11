竊賊爆旺角單位冒簽百萬支票　外遊戶主急返港　警全副保護衣戒備

旺角同興大廈1單位疑成竊賊獵物，身處澳洲探親2個月的母子戶主，前日（9日）瘋狂接獲銀行電話及短訊，指有多次涉款達100萬元的支票交易。雖然交易未能成功，但2人不安下，急買機票回港。昨晚（10日）抵港後，2人在亞博館留下唾液樣本後即趕返家園，赫見屋契及數十萬元財物被搜掠一空。由於案件涉及家居檢疫，警員事後身穿全副保護衣登樓調查。

現場為通菜街29號同興大廈1單位。今日（11日）凌晨1時許，警方接獲女戶主報案，她指返抵家園時，發現屋內一片凌亂，遭人大肆搜掠，點算下赫見屋契、參茸海味及數十萬元財物不翼而飛；其子的支票簿亦曾被人翻動，懷疑有人曾冒簽100萬元的支票企圖交易。

現場消息稱，戶主母子於2月時已回澳洲探親，期間一直未有返港。及至前日（9日），兒子突然接獲多通銀行來電及電話短訊通知，指其支票戶口有多宗不明交易，涉款高達100萬元。

雖然交易未有成功過數，惟兩母子心感不妙，當日立即買機票回港。至昨（10日）晚9時許飛抵香港後，在亞博館通過初步檢測，並留低深喉唾液樣本，回家進行定居檢疫。今日凌晨2人返抵家園後，終揭發事件。警方聞訊後，亦身穿全副保護衣登樓調查，案件列作「爆竊」處理。