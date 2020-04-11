裝修判頭磨機鋸手腳大量流血　致電妻求救陷昏迷　梯間遺血鞋印

慈雲山今早發生裝修意外，今早11時許，1名男裝修判頭在慈雲山慈華里德慈樓一單位進行裝修工程時，使用磨機期間失手鋸傷左手左腳，即時血流如注。判頭負傷走到地下，急忙致電妻子求救。其後事發單位內遺下大量血跡，梯間更有恐怖血腳印，判頭疑失血過多陷入昏迷。 救援人員趕至現場，傷者接受初步包紮後送往伊利沙伯醫院搶救。警員則留在現場調查意外原因。

地下至唐五樓的樓梯沿途遺下多個血鞋印，觸目驚心。（陳諾希攝）

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事發大廈附近的鐵閘舖老闆程先生表示，傷者暱稱「阿陳」，年約50餘歲，是裝修判頭，在區內經營裝修公司。



據了解，「阿陳」今早帶備4吋直徑的磨機到德慈樓唐五樓單位進行裝修工程，直至11時許，他便用磨機時疑失手，導致手腳被鋸傷，立即落樓致電妻子求助。程先生指，「阿陳」的傷口愈流愈多血，他疑因失血過多「暈暈哋」，程先生隨即拿櫈子予他坐下休息。程先生續指，「阿陳」腳眼位置疑被鋸傷，傷勢嚴重，並形容「傷口好闊」。救護車到場後，傷者在太太陪同下送院治理，現場地下有大灘血跡，更遺下一隻沾滿鮮血的鞋子。

記者隨後到事發單位視察，地下至5樓的樓梯均清楚見到多個血鞋印，場面觸目驚心。而事發單位內亦有大量血跡，地下擺放一個磨機、木條及一批裝修物料。