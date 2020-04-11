【危坐窗邊】大角咀少年打機逾40小時　拒母勸食　危坐半日終救起

大角咀君滙港一名16歲少年，疑因情緒激動危坐窗邊12小時。昨日（11日）中午12許，警方接獲多人報案指上址一名少年危坐窗邊，警方及消防出動戒備，談判專家亦嘗試游說他，最終至今日（12日）凌晨零時30分，少年終被勸服返回安全位置。據了解，該名事發前該名少年在家玩遊戲機逾40小時，其母勸喻進食不果，擔心之下報警求助，少年因而情緒激動。

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昨午12時許，警方接報指大角咀深旺道8號君滙港，一名身穿灰色衫褲的16歲少年危站窗邊，其後又爬到窗台石壆危坐，消防員到場後展開氣墊，飛將軍則在單位內戒備。至傍晚6時，該名少年多次改變姿勢，一度平躺在石壆上，有人於單位內以吊繩運送飲用水，惟少年未有理會，警員及談判專家則嘗試在單位露台游說他不果；至晚上9時，少年仍拒絕返回安全位置，單位內再有人為其遞上衣服保暖，惟他最終將衣服交還談判專家。

至今日凌晨零時30分，少年疲倦躺臥窗台石壆睡覺，3名消防員從樓上單位，游繩去到少年身旁，最終被勸服，結束逾12小時對峙，由消防員協助爬回屋內，親人陪同送廣華醫院。

據了解，該名李姓少年事發前於家中玩遊戲機逾40小時，其母親勸喻他進食不果，擔心其身體狀況，因此報警求助；豈料少年得悉後情緒激動，因而危坐窗邊。

清防將少年救出送院（陳永武攝）

青少年或以打機逃避問題

心理專家葉妙妍表示，因應現時疫情及停課等原因，人們較頻繁使用電子產品的。她表示，當因為不能玩電子遊戲而感到憂慮﹑煩躁，或會出現「打機成癮」問題，她指青少年步入初中階段較常出現此問題，因為他們會開始追求自我及自由，學業﹑家庭﹑朋友向方面出現煩惱，或會以打機作逃避。葉妙妍表示，當家長開始容許子女玩電子遊戲時，應先約法三章及訂下規矩，而作為父母亦應該以身作則，避免長期使用電子產品。當發現子女越來越沈迷電玩，應避免「搶走」遊戲機等，需針對其背後潛在的問題傾談，同時亦可助他們發展其他方面的興趣，如仍然無果，便應尋求專業人士協助。

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