大角咀君滙港少男危坐窗台石壆　游說逾12小時終救出送院

今日（11日）中午12時許，警方接報指大角咀深旺道8號君滙港，一名身穿灰色衫褲的16歲男子危站窗邊，其後又危坐窗台石壆，消防員到場展開氣墊，飛將軍則在單位內戒備。至傍晚6時，男子仍未返回安全位置，更多次改變姿勢，一度平躺在石壆上，警員及談判專家則嘗試在單位露台游說男子；晚上9時，男子仍拒絕返回安全位置，曾有人遞上衣服，惟男子終將衣服交還談判專家。

約凌晨30分，少年疲倦躺臥窗台睡覺，3名消防員從樓上單位，游繩去到少年身旁，最終被勸服，結束逾12小時對峙，由消防員協助爬回屋內，親人陪同送廣華醫院。據了解，該名男子因家庭問題困擾企圖輕生。