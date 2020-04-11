大角咀君滙港男子危坐窗台石壆　游說逾12小時終救出送院

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今日（11日）中午12時許，警方接報指大角咀深旺道8號君滙港，一名身穿灰色衫褲的男子危站窗邊，其後他危坐窗台石壆。消防員到場展開氣墊，另外飛將軍在單位內戒備。至傍晚6時，男子仍未返回安全位置，更多次改變姿勢，一度平躺在石壆上。有警員及談判專家嘗試在單位露台游說男子。晚上9時，男子仍拒絕返回安全位置，曾有人遞上衣服，惟男子終將衣服交還談判專家。
約凌晨30分，少年疲倦躺臥窗台睡覺，3名消防員從樓上單位，游繩去到少年身旁，最終被勸服結束逾12小時對峙，由消防員協助爬回屋內，親人陪同送廣華醫院，16歲男子因家庭問題困擾企圖輕生。
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清防將少年救出送院（陳永武攝）
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