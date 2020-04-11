裝修判頭鋸傷手腳大量流血　梯間遺血路　醫生：心跳快流血更多

慈雲山今早（11日）發生恐怖工業意外，1名50歲裝修判頭在住宅單位內工作時，使用磨機期間失手鋸傷左手左腳，即時血流如注。判頭負傷由唐五樓行到地面，始打電話向妻子求救，再由妻子報警。傷者疑失血過多陷昏迷，經送院搶救後回復知覺。急症室專科醫生彭繼茂表示，事件中的傷者不應負傷行樓梯，因會令心跳加速而加快流血，情況更危險。

失血行樓梯 心臟「跳快咗」血難上腦

事發今早11時許，1名男裝修判頭在慈雲山慈華里德慈樓一單位進行裝修工程時，疑使用磨機時失手，鋸傷左手左腳，登時大量流血。判頭當時負傷由唐五樓行到地面，單位內遺下大量血跡，而樓梯亦見到血鞋印形成的血路，觸目驚心！

受傷判頭抵達地下後致電妻子求助，再由妻子報警，而附近店舖東主亦上前慰問，並拿出櫈子讓「暈暈哋」的傷者坐下，而其傷口「愈流愈多血」，鞋子亦被鮮血染濕，地面有大灘鮮血。判頭疑失血過多，送院時陷昏迷，經搶救後回復知覺，但要進行緊急手術。

血難上腦易休克 大量流血傷者宜平臥

急症室專科醫生彭繼茂形容負傷行多層樓梯的做法危險，因行樓梯會令心臟「跳快咗」，加速失血令血液更難上腦，失血過多就會出現休克情況，隨時危及生命。彭醫生指出，人的身體血液約有5公升，流失約三成，即1.5公升便會有生命危險，流失接近2公升便會出現休克情況。他指事件中的傷者應留在原地致電報警，或向鄰居敲門及叫救命請求協助，切勿胡亂走動。

傷者手腳受傷，其中左腳不斷流血，他疑失血過多而「暈暈哋」，其後有人讓他坐在櫈上休息。彭醫生表示，遇到類似情況，正確做法是讓傷者平臥，讓心臟較容易泵血上腦，否則血液難以上腦就會出現休克。另外，遇到有人鋸傷手腳，適當的急救方法是找壓力帶、繃帶等東西，用手大力壓住傷口，「用任何方法向傷口施加壓力」，當血管收縮，傷口流血情況便會逐漸停下。