葵芳社區會堂對開疑遭縱火　拾荒婦幫補生計紙皮付諸一炬

葵芳懷疑發生縱火案。周一（13日）清晨近6時，禮芳街與盛芳街交界葵芳社區會堂對開，據報有紙皮等雜物起火，並傳出輕微爆炸聲，多名途人報警。 消防接報趕抵，發現兩處相距約10多米的地點起火，立即將火救熄，事後一堆紙皮、卡式石油氣罐、兩輛手推車、及一批用紙箱載着的薯仔被燒毀。消防相信起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」，交由葵青警區刑事調查隊第五隊跟進。案件中無人受傷，毋須疏散。

《香港01》記者今早再到涉事現場了解，68歲的蘭姨為紙皮及手推車的主人，她稱今晨5時半到場時仍一切正常，至約5時45分時得悉被縱火，前往查看發現有紙皮起火。

蘭姨過去20年都有執紙皮及爛鐵等賣，每日清晨5時許便開始執廢物，至晚上店舖關門才回家，是次被燒的紙皮是她過去兩星期執來的，估計可賣200多近300元，主要是裝蘋果及橙的紙箱。而案件中被燒毀的薯仔亦是蘭姨檢回來的，「見有店舖唔要，（諗住）食得唔好嘥。」

蘭姨透露執廢物賣是希望幫補生活費，由於家人著她不要再拾，於是不敢將廢物帶回家，只能放在街頭。過去一直沒有發生縱火事件，懷疑是去年年尾與其他人發生「爭發泡膠」事件，因此結怨而發生是次縱火事件。