葵芳街頭雜物遭縱火　紙皮、發泡膠箱堆積如山變衛生黑點

葵芳今晨發生懷疑縱火案，擺放在街頭的紙皮、手推車被燒毀。《香港01》記者今早再到涉事現場葵芳社區會堂附近了解，發現盛芳街一帶有多輛載有紙皮手推車霸佔行車線，而行人路一邊則堆有發泡膠箱及用以裝菜的膠籃等。狹窄的盛芳街後巷，有多名執荒婦在將紙皮及其他雜物整理。當有回收車駛至仁芳街，拾荒者立即上前變賣廢品。 對於拾荒者而言，變賣廢物是維持生計的方法；對於涉事一帶的居民而言，長期堆積的紙皮、發泡膠箱造成當區的衛生問題。當區區議員稱，涉事位置紙皮堆積的問題存在已久，居民不時投訴造成環境衛生問題，於是只好向食環投訴，惟食環署清理完後，紙皮再出現，無法根治。

狹窄的盛芳街後巷，有多位執荒婦在將紙皮及其他廢物整理。（鄧詠中攝）

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今午，記者再前往智芳街了解，發現街頭位置雖掛有食環署的橫幅，提醒市民隨便棄置廢物會被檢控，但短短的街道上有多堆發泡膠箱、紙皮、垃圾等，有多位拾荒人士在場將可變賣的廢物整理出來。

街頭出現大量的紙皮、發泡膠箱、垃圾等，惹來老鼠，造成環境衛生問題，令居民感到滋擾。民主黨興芳區議員唐皓文稱，葵芳社區會堂附近的街道常有紙皮、發泡膠箱及垃圾堆積，已造成環境衛生問題，尤以智芳街最嚴重。唐皓文稱，因拾荒者經常在該處收集拾來的廢物，待堆積到一定的份量時再賣，而附近的商舖因知道有拾荒者出沒，為貪方便就將垃圾及紙皮等丟棄在街道，因此出現了街道有大量紙皮、垃圾的現象。

唐皓文稱，涉事一帶有不少住宅，不時收到街坊投訴環境衛生問題，甚至有老鼠出現，他只可以向食環署投訴，讓食環來清走垃圾。對於今早有紙皮遭縱火，唐皓文擔心日後再發生火警時，會對附近商舖及居民造成危險。

今晨5時許，禮芳街與盛芳街交界葵芳社區會堂對開，一堆紙皮、卡式石油氣罐、兩輛手推車、及一批用紙箱載着的薯仔等起火，消防接報趕抵，發現兩處相距約10多米的地點起火，立即將火救熄，消防相信起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」，案件中暫未有人被捕。