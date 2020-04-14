涉黑幫毒品生意糾紛　勝和刀手油麻地駕車被截　遭多名兇徒追斬

油麻地發生黑幫斬人案。今日（14日）凌晨1時許，一名男子駕車途經彌敦道恒豐酒店對開時，遭數名駕駛私家車的男子伏擊，兇徒下車後以牛肉刀追斬事主，事主手部中刀浴血，清醒送院。據了解，事件涉及黑幫之間生意問題，黑社會勝和及新義安過去半年，因樓上吧毒品銷售結怨，多次發生打鬥，消息指，今次捱斬男子為勝和行動組刀手。

據了解，在過去半年，勝和與新義安因樓上吧毒品銷售問題，多次發生爭執及打鬥，過往曾有人受傷，事件已引起警方關注。消息指，一名勝和行動組刀手在凌晨1時許與女友食完宵夜，在駕駛七人車途離開途中，懷疑被人跟蹤。

據悉，當七人車駛至彌敦道216至228號恒豐酒店對開時，突遭兩輛私家前後夾擊，七人車試圖撞倒車撞開私家車不果，車上女子見狀立即開門逃入酒店求助，惟七人車司機未及逃脫，遭多人圍斬多刀，歷時約20秒。

案發後酒店大堂血漬斑斑，酒店外遺有一輛黑色七人車及白色私家車，兩車均有明顯損毀， 42歲姓高男事主手部中刀浴血，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作「傷人」處理，交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。由於昨晚旺角奶路臣街亦有1名男子被斬，警方正調查兩案是否有關。

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