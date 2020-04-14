恐怖狗咬狗｜親攝「兇案」連夜報警　片主：佢冇當狗係命囉！

西貢恐怖狗咬狗片段震驚全港，事發一刻親眼目擊「兇案」過程的李小姐及黎小姐，忐忑不安與動物義工商討後，今日（14日）凌晨帶同拍低的影片，親身前往警署報案。2人炮轟涉案女狗主毫無歉意，又縱容其史納莎胡亂噬咬，才釀成慘劇，「佢冇當狗係命囉！」

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凌晨3時許，李小姐夫婦聯同黎小姐，先後前往西貢警署及黃大仙警署報案。他們憶述事件時仍猶有餘悸，指昨（13日）午2時許，結伴往西貢獅子會一帶放狗。及至下午5時許，途經某條狹窄行山徑時，迎面遇到涉案女狗主，「佢隻狗（史納莎）衝嚟咬住我哋隻八哥！」眾人驚惶失措，幸及時將2狗分開，但對方毫無歉意，反而惡人先告狀稱，「點解妳隻狗行埋嚟我度？一句對唔住都冇講過！」

她們立即檢查八哥情況，因未見有表面傷，為息事寧人，當時未有追究。未幾，雙方兜兜轉轉後又再重遇，李小姐指該名女狗主卻立刻拿出手機拍片，更對她們惡言相向稱：「呢個八婆用粗口鬧人，我要公審妳！」他們為安全起見，立即抱起八哥以免牠被再咬傷，同時不甘示弱用手機反拍對方，詎料錄低「命案」一刻。

2人指，史納莎突然發狂緊咬松鼠狗，女狗主卻用腳踢開，「180度咁揈，隻狗（松鼠狗）即刻冇意識，個口吐血！」最令在場人士氣憤的是，該女狗主事後施然離去，在場其他狗主亦不值該女狗主所為，紛紛指罵及要求她帶松鼠狗求醫，但仍不獲理會。

事件於網上瘋傳，當他們得悉松鼠狗死訊、史納莎又被人道毀滅後，更忍不住落淚，李小姐狠批：「佢冇當狗係命囉！」其丈夫亦慨嘆：「好唔開心，隻狗死咗不特止，另一隻仲要人道毀滅，我哋覺得好有虐畜成份！」他們認為，如明知狗隻有攻擊性，必須為其戴口罩及向其他人警告，「係點樣教囉我覺得，我哋唔會知佢有攻擊性，妳又冇warning（警告），一定要戴口罩！」