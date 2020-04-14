學神駕電單車遇警截查　女乘客逃入便利店藏毒　涉6罪宗被捕

自4月3日起，西九龍總區交通部在西九龍多個地點進行打擊非法改裝車輛、超速及酒後駕駛等其他交通違例事項，行動中發現26輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，全部被拖走作進一步檢驗。另外警方更截獲1名持「學」牌男子駕電單車載同1名女子運毒，檢約28克懷疑「冰」毒拘捕2人。

警員於今日（14日）凌晨約2時在紅磡漆咸道北發現一輛電單車行車不穩，遂上前截查。該名男司機未有遵循人員指示停下，其間曾懷疑衝紅燈及逆線行駛，該名男司機及女乘客最後在馬頭圍道棄車逃走，人員隨即上前截停他們。經初步調查，相信該名女乘客在逃走期間，將一包約28克懷疑「冰」毒放置在一便利店的貨架上。行動中檢獲的毒品市值約15,000元。該名43歲男司機涉嫌販毒、危險駕駛、駕駛時無有效第三者保險、違反學習駕駛執照條件、駕駛未有登記車輛、學車時無掛「學」字牌被捕，而該名37歲女乘客亦涉嫌販毒被捕。案件交由九龍城警區刑事調查隊第6隊跟進。他們現正被扣留調查。

此外，警員拘捕7名男司機，年齡介乎43至58歲 ，涉嫌危險駕駛、酒後駕駛、因欠交交通罰款而被通緝和違反法庭傳票而被通緝。他們已獲准保釋候查，須於4月下旬至5月上旬向警方報到。警員亦發現26輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，該批私家車已被拖走作進一步檢驗。人員亦向另外8名私家車車主發出欠妥車輛報告。警方亦以車內視像紀錄系統及偵速數碼雷達 偵察到383輛車輛涉及超速，稍後將向有關司機發出告票。

警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。非法改裝車輛不但違反法例，更對司機及其他道路使用者構成危險。警方將繼續在各區嚴厲執法以打擊相關違例罪行，保障交通安全。