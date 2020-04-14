警破歷來最大宗大麻花毒品案　市值1億元拘3名男子

警方破獲歷來最大宗大麻花毒品案，市值約1億元，3名男子涉嫌販毒被捕。警方毒品調查科人員於昨日（13日）凌晨，根據線報及深入調查，搜查葵涌貨櫃碼頭附近葵泰路一個貨櫃車停車場，檢獲580公斤懷疑大麻花毒品，市值約1億港元，拘捕3名男子，包括一名報稱無業的56歲加拿大籍華裔男子、41歲報稱貨櫃場東主的本地男子、及一名42歲報稱搬運工人的男子，相信3人受僱於販毒集團，將大麻花從塑料廢物中取出。 毒品調查科總警司鍾詠敏稱，是次案件中檢獲的大麻花數量是歷年最高，情報顯示，該批大麻花是由加拿大透過貨櫃偷運來港。鍾稱，以往本港毒品主要來自東南亞地區，惟近來多了由加拿大來港的毒品，懷疑與2018年10月起加拿大將大麻合法化有關。據悉，該批大麻花來自加拿大蒙特利爾。

警方於行動中檢獲580公斤懷疑大麻花毒品，該批大麻花由加拿大船運來港。（陳諾希攝）

毒品調查科警司(行動)鄒旺忠稱，警方今年3月調查一個活躍於本港的販毒集團，發現該集團正在透過船運一批毒品來港，經進一步調查，發現該批毒品於2月3日由加拿大出發，經荷蘭之後，於4月5日抵港，貨品報稱為塑膠廢料，總共有42卡板，重14噸。貨櫃來港後經物流公司運至葵泰路一個露天拆櫃場。

警方經連日調查，發現有人於目標貨櫃拆卸貨物，警方於是在昨日展開行動，於現場發現大量經過壓縮的塑膠廢料，再於其中一個貨倉中找到一卡板已處理的壓縮塑膠廢料，及8個已裝好大麻花毒品的紙箱。警方相信，販毒集團預先將抽真空包裝的大麻花毒品藏在塑膠廢料中間，猶如一個三文治，經壓縮處理後變成一綑綑，再以棄置膠袋貨物作為掩飾運來香港，隨後販毒集團安排成員進行拆貨，將已抽真空包裝的大麻花取出。

由於是次牽涉的塑膠廢物數量龐大，警方動員了高空工作隊及警犬隊等，用了12小時，逐一從塑膠廢料中取出大麻花，最後成功檢獲580公斤大麻花。警方相信是次行動成功堵截大量大麻花流入本港市場。

+ 2

毒品調查科總警司鍾詠敏稱，是次案件中檢獲的大麻花數量是歷年最高，情報顯示，該批大麻花是由加拿大透過貨櫃偷運來港。她稱，海關於今年初亦於機場檢獲70公斤由加拿大來港的大麻。以往本港毒品主要來自東南亞地區，惟近來多了由加拿大來港的毒品，懷疑與2018年10月起加拿大將大麻合法化有關，毒販利用於外國可合法買得大麻的便利，偷運大麻來港，對香港禁毒執法帶來新的挑戰。鍾詠敏稱，警方會與海外執法機構加強合作，盡力堵截毒品流入香港。

鍾詠敏又指，情報顯示該批大麻會於本港市場出售。香港禁毒常務委員會早前數據顯示，2019年本港整體吸毒人數下降，但吸食大麻的人數持續上升，當中21歲以下吸食大麻人數比2018年上升48%。

鍾詠敏又稱，抗疫期間學校停課，惟販毒活動沒有停止，在老師及學校社工無法接觸學生的情況下，家長要加強留意子女，避免他們接觸毒品。而剛過去的3月共有265人涉毒品罪行被捕，當中21歲以下被捕人士有37人，其中7人為學生，而2月有9名學生涉毒品罪行被捕，鍾稱涉案的學生人數比去年同期增加，去年2月有5個學生涉毒品罪行被捕。