【巴士起火】九龍塘浸會醫院對出九巴起火　車身熏黑濃煙席捲半空

今早（15日）9時半，九龍塘浸會醫院對開一輛九巴281A突然起火，濃煙席捲半空，車尾嚴重燒毀，消防員及警方其後到場協助，受事件影響上址交通擠塞。 巴士司機簡先生表示，今早車輛一直無異樣，惟駛至上址時於倒後鏡發現巴士有煙冒出，逐開車門讓乘客離開，自己則一度嘗試以滅火筒救火。

消防員接報後到場協助，目前火警已熄滅。（黃偉民攝）

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今早（15日）9時半，九龍塘窩打老道浸會醫院對開，一輛九巴281A巴士於行車道中間突然起火，車身燒焦變黑，濃煙席捲半空。現場可見，涉事巴士車尾嚴重燒毀，車身部份玻璃碎裂，消防員接報後到場協助，目前火警已熄滅，無人受傷，目前案件仍在調查中。翻查資料，281A路線來往沙田及九龍塘站的班次。

司機簡先生表示用，事發時正在開今早第一轉車，巴士一直未有異樣，於上址剛過燈位後便發現異常，在倒後鏡發現車輛有煙冒起，逐將車輛停泊一旁，同時打開車門供乘客下車。簡先生續指，車上人員全部離開後，車輛便開始起火，他再以滅火筒救火，惟及後亦放棄，「未用曬（滅火筒）聽到嘭一聲已經走！」又指當時已非常大煙。

運輸署表示，因車輛着火，窩打老道往尖沙咀方向近浸信會醫院的慢線現已封閉，駕駛人士只可右轉入歌和老街，現時在窩打老道往尖沙咀方向的車龍龍尾已到獅子山隧道(九龍)出口，上址交通擠塞。