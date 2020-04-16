新冠肺炎│警幸福邨查打鬥案　揭多人聚賭違《限聚令》發14張傳票

疫情肆虐，政府發出《限聚令》以防市民在公眾地方聚集，冀能減輕病毒傳播。然而部份市民仍然無視，依舊聚集甚至聚賭。警方於凌晨時份，在長沙灣幸福邨調查一宗打鬥案時，意外揭發有人違例聚賭，隨即向相關人士，發出10多張傳票。

凌晨1時許，警方接獲報案指，長沙灣幸福邨發生打鬥事件，據報有數名人士在邨內追逐，懷疑有人被追打。警員接報到場調查，初步相信並無打鬥事件發生，案件改列為「誤會」處理。

然而，在警方調查期間，於幸福邨福月樓地下位置，有10多名長者在聚集，初步懷疑有人聚賭。現場消息稱，警方向在場人士發出多達14張傳票。

有街坊稱，入夜後的福月樓地下位置，向來都是聚賭黑點，而且部份聚集人士，貪方便就地小解，又周圍吐痰，令環境污煙瘴氣。房屋署在上址位置，已張貼了「嚴禁在此賭博」、「錄影中」等字眼，以及《限聚令》相關條文等通告，提醒街坊切勿聚集，惟情況一直未有改善。在場所見，上址擺放了摺檯，地下則遺下啤派等物件。至於附近的遊樂設施已經被拉上封條。

俗稱《限聚令》的香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，指明2020年4月10日至2020年4月23日期間，在公眾地方參與總數多於4人的聚集，即屬違法，可被罰款2,000元。如任何人無合理辯解而拒絕遵從、或故意忽略遵執法人員的命令，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款(25,000元)及監禁6個月。