【荃灣釀酒廠】Handover Gin買酒扮本地製　曾拍片眾籌稱人參入酒

「香港製造」商品是否更吸引？有酒廠在社交平台自稱為本港首間釀製本地氈酒（Gin）的公司，結果被海關揭發是「掛羊頭賣狗肉」，所謂本地製氈酒是來自新西蘭，公司只是在酒瓶貼上標籤。 《香港01》記者發現，涉事的「Handover Gin」公司曾在網上發起眾籌，目標為20萬元，最後獲77人「課金」7萬元。眾籌宣傳短片中有一名自稱Steve的男子介紹公司業務，稱自己為香港首個本地生產氈酒廠，過去數年為籌備設廠，與本港不同政府部門磋商，以確保酒廠符合本港標準。片段內容見到，Steve強調為製造美味氈酒，聲稱在酒中加入人參、肉桂、本地淫羊藿等草本材料，更強調「我們叫香港酒廠，是因為每一枝酒也帶有香港色彩。」

該公司拍片介紹業務，並希望於網上眾籌約20.1萬元，最終他們籌得約7萬元。（網站截圖）

+ 6 + 5 + 4

眾籌網站上「Handover Gin」長篇大論介紹酒廠理念，稱是香港首間氈酒廠（the first Hong Kong gin），於酒中加入草本材料如人參、肉桂、本地淫羊藿等，而釀出來的氈酒除了保留英式傳統，亦加入了香港元素，「是11種草本植物帶來的獨特香港口味」。Steve又稱，「Handover Gin」更獲得2017至2018年度「國泰航空國際烈酒及葡萄酒大賽」獎項，自詡經過精細蒸餾過程，每支酒都是最佳出品。

「Handover Gin」原本希望於網上眾籌約20.1萬元，最終籌得約7萬元，籌得的錢主要用於購買器材。除了眾籌，「Handover Gin」亦高調接受傳媒訪問，又不時於Facebook專頁上傳圖片，展示一座可用作蒸餾及加工飲用酒精的蒸餾器，惟海關稱，酒廠從未以該蒸餾器釀酒，只是以此作招徠，並以本地製作、本地味道吸引顧客，屬宣傳技倆。