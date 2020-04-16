破九龍東便利店11宗行使偽鈔案　警檢罕見20元偽鈔　2男被捕

今年3至4月期間，警方接獲多宗報案，指有人在東九龍區的便利店內行使偽鈔。警方在4月14日於牛頭角一家便利店內拘捕1名50歲男子；同日再拘捕1名懷疑與案有關的27歲男子，2人身上被搜獲共14張懷疑偽造500元現鈔，以及7張懷疑偽造20元鈔票。其中檢獲的面額20元偽鈔較為少見。

今年3至4月份，警方接獲報告，指有人在便利店內行使偽鈔。日前拘捕2名男子，涉嫌與10宗行使偽鈔案有關。（蔡正邦攝）

警方調查後，有理由相信被捕人士與3至4月份，於將軍澳、牛頭角、觀塘和秀茂坪區11宗行使假鈔案有關。警方共搜獲14張懷疑偽造500元鈔票，以及7張懷疑偽造20元鈔票，秀茂坪警區助理指揮官（刑事）署理警司梁立稱，由於案件已進入司法程序，不便評論。如任何人經歷偽鈔事件或有任何資料提供，可與秀茂坪警區重案組聯絡。

50歲被捕男子已被暫控6項行使偽製紙幣罪及一項管有偽製紙幣罪，案件已於今日上午在東區裁判法院提堂，而27歲被捕男子現正被扣留調查。調查仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科偽鈔專家兼支援組總督察鄧舜仁留意到近月，在便利店、快餐店、的士行使500元或100元偽鈔的騙案增加，常見於夜晚黑暗環境或倉卒交易之中。他指出大部分檢獲的偽鈔紙質較為平滑，真鈔則有明顯凹凸手感，而且右上角有動感光亮圖案，中間亦有開窗式金屬線，呼籲市民如果收到偽鈔，應向警方、銀行尋求協助，切勿嘗試使用。