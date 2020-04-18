油麻地七旬的士司機恰眼瞓　遭男賊偷背囊、痛失10萬元私己錢

周六（18日）凌晨約5時，一名的士司機將車泊在彌敦道317號對開，他累極在車內入睡。其間一名男子打開的士車門，偷走一個載有10萬元現金背囊，男賊向南京街方向逃去。其他的士司機目擊事件，立即拍醒熟睡的男事主，並且報警，惜賊人已逃去無終。 遇竊的72歲姓岑的士司機表示，他被盜的10萬元為私己錢，已經儲蓄近10年。多年來，為了不讓妻子知道有私己錢，他一直將錢隨身攜帶。警方將案件暫列「車內盜竊」，油尖警區刑事調查隊正調查事件。

72歲姓岑的士司機，今日凌晨於車內休息，其間一名男子打開的士車門，偷走一個載有10萬元現金背囊。（黃偉民攝）

涉事的72歲姓岑的士司機遇竊後，他一臉無奈站在路邊，並接受警員調查。岑表示，他駕駛夜更的士約35年。至於，被盜的10萬元為他的私己錢，由於不想被妻子知道存有私己錢，他一直將錢隨身攜帶。他稱的士內無車Cam，估計尋回款項機會渺茫。

岑指，他與妻子育有一名養子，原本預計疫情過後，會回廣州家鄉休息，怎料遭賊人偷竊。岑透露，他已多日沒有休息，今日凌晨在車上打瞌睡。「呢排生意唔好，我日夜都開埋工！」他續指，每日以200元租用的士，但近月生意欠佳，他為糊口連續10多日開工。