【元朗山火】焚燒20小時未救熄　屯門藍地山頭冒煙　黑灰飄入民居

昨日（17日）下午約3時，元朗大棠山近楊家村一帶發生山火，深夜時份火勢猛烈蔓延至其他山頭，兩條火線一度延長至500米及2公里。黑夜中火光映照山頭。至今日（18日）早上7時，兩條火線已減至各50米，惟屯門藍地一帶，山腰位置仍不時冒出濃煙，飛行服務隊繼續派出直升機來回投擲水彈救火。山火焚燒至今近20小時尚未救熄，附近天水圍一帶的居民備受影響，因有山火灰飄至數公里外的民居。天耀邨及嘉湖山莊居民指，昨晚至今日有山火灰飄入屋，且聞到陣陣燒焦味。

元朗大棠山近楊家村一帶山火已經救熄，但山頭位置已被燒禿。（郭倩雯攝）

記者今早到元朗大棠山近楊家村視察，現場已不見火種，山頭位置大範圍面積的草叢已被燒黑、燒禿，且不時傳來陣陣焦味。飛行服務隊派出的直升機仍不斷飛往山後，投擲水彈救火。記者隨後前往屯門藍地一帶，發現山腰位置冒出大量濃煙，不過未見火光。

山火焚燒至今近20小時尚未救熄，附近天水圍一帶的居民亦受影響。住在天耀邨高層的居民Yoyo表示，昨晚8時許已聞到少許燒焦味，但向外望卻不見山火，「天耀邨離大棠唔近架，好遠下」，直至晚上10時Yoyo便發現屋內三間房三張床都有黑灰。她形容黑灰數量未算多，「但好明顯有燒過嘅草灰」，部份更沾上床單，清理也很麻煩。Yoyo指，因閂窗會令屋內太焗，唯有拉上窗簾便睡覺，她今早仍發現有黑灰遺留在窗台位置。

另一名住在美湖居的居民Sea表示，單位面向西邊，而昨晚9時許家中東南面的窗戶都發現有灰，他形容黑灰飄入屋「好麻煩，一掂就散」，導致床單被鋪沾黑，一定要用吸塵機清理，而且因山火灰問題，他亦不敢開窗。