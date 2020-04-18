【黎智英被捕】 黎智英2個月內第2次被捕　涉參與去年3次非法集結

「壹傳媒」創辦人黎智英繼2月28日後，今日（18日）在2個月內第2度被探員上門拘捕。今早10時許，港島總區重案組多名探員前往黎智英位於何文田嘉道理道的大宅，有警員拍門稱要進行調查，惟黎智英當時不在家，探員警員其後返回車上等候。至下午1時許，黎智英返回大宅，探方隨即將其拘捕。

下午2時許，黎智英在警員陪同下步出大宅，走上警方私家車。（羅君豪攝）

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據悉，黎智英涉嫌於去年8月18日、10月1日和10月20日在反修例示威中參與未經批准集結，今早亦有多名泛民政界人士因反修列示威活動被拘捕。

翻查資料，去年8月18日，民間人權陣線就反修例發起遊行，路線是由維園遊行至中環遮打道行人專用區，警方事前已就遊行路線發出反對通知書，民陣遂改為在維園舉行「流水式集會」；去年10月1日，民陣再次就反修例發起港島區遊行，警方亦發出反對通知書，但當日多區仍有巿民自發遊行；至年10月20日，民陣於九龍區就反修例發起遊行，警方發出反對通知書，唯當日有大量民眾於尖沙咀一帶遊行。



黎智英於去年8月31日曾到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該遊行未經警方批准。（資料圖片／盧翊銘攝）

黎智英今旦是2個月內第2次被捕，今年2月28日早上7時許，黎智英因涉嫌參與去年8月31日的「非法集結」被探員上門拘捕。翻查資料顯示，黎智英8月31日曾到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該遊行未經警方批准。