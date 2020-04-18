的士司機10萬元私己被盜　老妻嬲爆老夫「收收埋埋」　首次鬧大交

今晨（18日）約5時，連續工作多日的的士司機岑先生，將車泊在彌敦道，打算趁未有客人在車內「瞌一瞌」，豈料遭1名男賊打開的士車門，偷走1個載有10萬元現金的背囊。 72歲的岑先生透露，被盜的10萬元為「私己錢」，打算待退休後使用，今早老婆得悉事件後暴跳如雷，但並非因為其10年來儲蓄的血汗錢被偷，而是埋怨他「收收埋埋」私房錢，他失財後再慘被痛罵一頓。岑伯坦言幾婚30年，「未試過同老婆嗌大交」，如今「退休金」一舖清袋，要繼續開車搵錢，嘆道：「捱得幾耐得幾耐啦！」

連續揸早、夜更 「瞌一瞌」出事

岑伯表示，近期受疫情影響，夜更生意很差，他唯有連早更都做埋，「邊夠瞓啫，咪喺車瞌吓」。他稱原本駕駛之的士裝有車cam，但剛好被同事架走，他只好改開另1輛沒有車cam的的士，豈料遇上倒楣事，被賊人偷走其車內背囊。今早警員在岑伯的士上搜證，並正追緝在逃賊人，但岑伯估計尋回款項機會渺茫，事件中他失去身份證、車牌及10萬元積蓄。

老妻斥：問親你攞（家用）都話無！ 夫婦首次「嗌大交」

岑伯透露，一向給老婆6000元家用，即使肺炎疫情影響生意轉差亦未有減少，他形容妻子不揮霍，持家有道，家用多作繳交水電煤、租金等。隨着物價高漲，老婆間中會要求他多給家用，但他都會以收入有限為由拒絕「加碼」。另一方面，岑伯一直偷偷儲起部分收入，「屋企無人知㗎！」。為了不讓老婆知道有私己錢，10年來將錢隨身攜帶。今年72歲的岑伯，駕駛的士已35年，原計劃今年退休，「等肺炎疫情完咗就會退休，拎埋嚿錢同老婆番廣州生活」。豈料，辛苦儲了約10年的10萬元一舖清袋，更慘是不知如何向枕邊人交代。

岑伯透露，老婆看新聞得知事件後向他查問，他惟有如實報告遇賊事件，豈料老婆首先不是同情其遭遇，而是火冒三丈、大發雷霆，兩人大吵一輪，「嗌到火紅火綠，佢話問親我攞（家用）都無！但原來收收埋埋」，老婆更氣得獨自上床睡覺。樂觀的岑伯稱，與老婆結婚30多年，第一次「嗌大交」，但他笑稱大家非小朋友，床頭打交床尾和，相信今晚可以氹番老婆，和好如初。

七旬的士司機岑先生遭老婆痛罵「收收埋埋」私己錢。（黃偉民攝）

信老婆無私己錢 繼續的士生涯

岑伯又稱，老婆身體欠佳，需要坐輪椅，亦有糖尿病、甲狀腺問題等，一直沒有上班，相信老婆沒有藏起私己錢，雖然自己失財後再被痛罵，仍會對老婆照顧有加。而唯今之計，岑伯只好重新辦理車牌、身份證，再繼續揸的士「搵多一萬幾千」，岑伯無奈嘆道：「捱得幾耐得幾耐啦！最好搵得返嗰10萬元。」