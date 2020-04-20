警總收冒煙包裹　收件人為鄧炳強　EOD：爆炸品具針對性

灣仔警察總部接獲懷疑危險物品包裹。據了解，今日灣仔軍器廠街1號警察總部收到1個包裹，收件人是警務處處長鄧炳強，有職員拆開時發現內有電池，並且冒煙，爆炸品處理課接報到場處理。

港島總區刑事總部高級警司吳穎詩表示，警察總部職員今早10時20收到一封郵件，封面上寫明收件人為警務處處長，職員收信後發覺信件上有燃易物品的氣味，察覺有可疑，立即通知爆炸品處理課人員處理。爆炸品處理課人員到場證實郵件內藏有可運作的爆炸裝置，人員將裝置停止運作後檢取化驗，正調查裝置的爆炸品成份，案件中無人受傷，交港島總區刑事部跟進。

吳強調，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》53條，任何人非法及惡意藉任何爆炸品導致爆炸，一經定罪可判處終生監禁。吳又表示，設計及寄出郵件的人，明顯地是有意圖令收信人及打開信件人士受傷，而由於爆炸裝置不穩定，運送途中可以會爆炸並傷乃無辜市民，行為極不負責任，亦罔顧他人安全，是公然挑戰執法機關，警方予以嚴厲讉責，會繼續調查並展開追捕，警方並不退縮，強調有人犯法便會執法。

警隊高級炸彈處理主任馬偉德指出，今次涉案的爆炸品與過往有所有不同，爆炸裝置具有針對性，當收件人打開郵件後，裝置會近距離爆炸，傷及眼、面及手，附近1至3呎的人亦會受傷，是近年全球恐怖主義分子常用的裝置。馬又表示，郵件當時正在冒煙，正調查內裏成份，是否與過往爆炸品案件有關。

港島總區刑事總部高級警司吳穎詩（右）指郵件有易燃物品味道，正調查爆炸品成份。（王譯揚攝）

翻查資料，是次案件為本月內第3宗針對警方的危險品案。本月7日及9日，灣仔警總及太子警察體育遊樂會先後接獲白色粉末信件，經檢查後均相信粉末沒有危險成份。