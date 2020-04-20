油塘12歲女童IG交友　被指講人壞話遭掌摑報復　3名15歲少女被捕

油塘昨日（19日）發生翻版「牛丸事件」童黨欺凌案件，1名12歲女童遭多人掌摑，警方今日凌晨拘捕3名15歲少女，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，目前獲准保釋候查，須於5月中旬返署報到。 消息指，被摑女童與被捕者均是學生，女童與其中1名疑犯透過Instagram認識，對方不滿被女童「講壞話」，遂聯同另外2名疑犯約見女童「講數」，其間施以掌摑報復。

消息指，3名被捕疑犯均無黑社會背景。據了解，當中1名疑犯與被摑女童透過Instagram認識，得悉女童向其他友人對她進行抹黑，指她曾因盜竊案件被捕，遂連同另外2名疑犯相約女童在油麗邨仁麗樓外見面，而女童則帶同1名14歲女友人應約。

會面期間，3名疑犯對女童諸多不滿，分別於仁麗樓及鯉魚門邨鯉隆樓對開掌摑她，造成她兩邊臉頰損傷及紅腫。警方接報後到場兜截，於四山街拘捕3名疑犯。

事發昨傍晚5時許，1名12歲女童於油麗邨仁麗樓對開遭到3名女童掌摑；至晚上近7時，女童再於相距約400米外的鯉魚門邨鯉隆樓對遭同一幫人掌摑。因事發時現場傳出嘈雜聲，警方接獲噪音投訴到場調查而揭發事件，稍後在油塘四山街截獲3名涉嫌施襲者，以「襲擊致造成實際身體傷害」將她們拘捕，受害女童則拒絕送院。