O記搜廣源邨單位　檢槍枝零件拘一男　街坊與保安爆爭執

便衣警今午進入沙田廣源邨廣橡樓單位調查，據了解，有組織罪案及三合會調查科（O記）鎖定一個目標單位，今日展開突擊搜查，在單位內發現槍枝零件，並拘捕一名男住戶。在搜捕過程中，有街坊報稱聽到單位內發出噪音，當區區議員登樓拍門欲了解無果，多名軍裝警員亦上門增援。事件擾攘約2小時後，有便衣警員從單位內搬走證物，並將一名男子蒙頭押返警署調查。然而事件餘波未了，晚上有街坊不滿一名保安員態度，突然起飛腳從後猛踢，保安員報稱腰部受傷，送院治理。

警方將一名男子蒙頭帶署調查。

事發於今日（20日）傍晚近6時，有警員登上沙田廣源邨廣橡樓5樓一個單位進行調查，其間有街坊報稱聽到單位內有作嘔聲及撞門聲。沙田區區議員廖栢康及其助理到場了解，他指曾經拍門要求了解事件，但有人打開門隙，表示警方正辦事後關門。其後一名自稱律師的女子亦拍門，表示要接觸當事人。

救護及消防接報到場

至傍晚6時20分，有救護員到場，並多次向敲門但沒有人應門，有救護員隔着大門叫嚷：「我係救護員，可唔可以開一開門，無事我哋就走喇。」約10分鐘後，多名軍裝警員及消防員到場，警員將圍觀人士分隔，並要求區議員後退：「警察做緊嘢，你哋可以遠處觀察，依家暫時無嘢，開咗門溝通晒。」警方其後封鎖單位外一段走廊，並用隨身攝錄機拍下過程。

有人不滿保安態度起飛腳

事件擾攘2個多小時，至晚上8時，一名報稱住戶的男子由警員帶入單位，半小時後，便衣警員從單位內搬走部份證物，10分鐘後將一名男子蒙頭帶走。大批街坊尾隨至樓下，其間有圍觀人士喝罵警員，有警員警告現場人士切勿聚集，要求保持社交距離。

雖然警方已帶走被捕人，但事件未有完結，近晚上9時，突然有人與一名保安員發生爭執，有人從後飛踢保安員，保安員一度跑入大廈座頭，並取出兩支警棍戒備，之後有人衝入大廈內指罵保安員。稍後，救護員到場並將保安員抬上擔架床送上救護車，其間一直有警員保護。