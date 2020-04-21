【警長被捕】接應司機落網揭案中案　沙展家中被捕仍扣查

葵涌警區一名特遣隊警長疑為破案，涉「自編自導」策劃汽油彈襲擊警署事件，案中被捕的38歲沙展今晨（21日）仍被扣查。消息指，該名沙展上周一（13日）帶隊在葵涌警署對開拘捕一名管有汽油彈的21歲青年，警方數日後再拘捕當日接送青年到現場的私家車司機，追查後揭案中有案，發現「立功」沙展竟與落網司機有聯繫，懷疑有人透過中間人招攬他人在警署外擺放汽油彈，以執行拘捕行動。新界北總區重案組昨日（20日）掩至秀茂坪紀律部隊宿舍，以涉嫌「妨礙司法公正」將沙展拘捕，正調查其動機。

今年4月13日，警員於葵芳邨截查一名21歲大專生，並疑從袋中搜出兩枝汽油彈，該男子被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。（資料圖片）

今年4月13日晚上８時許，葵涌分區特遣隊人員，於葵芳邨一帶進行反罪惡巡邏期間，發現1名男子形跡可疑，並將1個手提袋放在葵芳邨葵正樓外一張石枱上後離開，探員隨即上前截查拘捕一名21歲姓林男子，並在手提袋內發現2支懷疑汽油彈，懷疑有人用汽油彈襲擊附近的葵涌警署，林其後被落案起訴。案件交葵青警區反三合會行動組人員繼續調查。

消息稱：被捕司機與警長 有不尋常的聯繫

消息稱，反黑組翻看案發現場的閉路電視後，發現被捕青年事前是由一輛私家車接載到場，探員追查數日後，拘捕一名20餘歲男子，他當日駕駛接應的私家車。有人落網後聲稱是收到指示犯案﹐但不肯透露幕後主腦為何誰人。

警方根據線索再深入調查，竟揭發司機與當日帶隊拉人的特遣隊警長，有不尋常的聯繫及交集，探員立即上報。警隊高層認為事態嚴重，將案交由新界北總區重案組接手調查警長及落網司機，至昨日在秀茂坪一紀律部隊宿舍拘捕該名38歲警長，他已被即時停職。據悉，有人聲稱是被誣衊，警方會進一步調查。

就警長被捕一案，警察公共關係科回覆指，警方在調查一宗刑事案件期間，懷疑有人妨礙司法公正，遂展開調查。經調查後，警方今日（4月20日）在秀茂坪區拘捕一名38歲男子涉嫌「妨礙司法公正」，現正被扣留調查，案件交由新界北總區重案組跟進。被捕男子為一名警務人員，並將會被停職。警方重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

葵涌警署2度遭擲汽油彈 警加強巡邏

翻查資料顯示，今年1月29日，葵涌警署曾遭人投擲汽油彈襲擊，當晚8時許，當時3名可疑人士，向警署車閘位置投擲3個汽油彈，其後逃去。汽油彈分別落在馬路行車線及渠蓋位置，事件無人受傷。另外2月29日，葵涌警署的停車場遭人投擲玻璃樽，一輛私家車擋風玻璃損毀。警員經調查後，相信玻璃樽為空樽，其後將碎片檢走化驗。事後，警方加派人手到葵涌警署附近巡邏。

據香港法例第200章《刑事罪行條例》62條，藏有任何物品意圖摧毁或損壞財產，可處監禁10年，如有人利用汽油彈縱火，可判處終身監禁。