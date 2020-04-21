【7.21九個月】數十人YOHO MALL靜坐　防暴警元朗截查青年

去年7月21日元朗發生白衣人襲擊群眾事件，之後每個月網民均會在元朗站或YOHO MALL舉行靜坐活動。今日（21日）為7.21的第九個月，網民發起晚上7時在YOHO MALL靜坐活動。晚上7時正，Yoho Mall中庭有約數十名人聚集，並高叫口號。一批防暴警員於又新街戒備，其間截查至少4名青年，全部人最後獲放行。

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【21﹕05】Yoho Mall一名示威者高叫，「希望香港市民保持憤怒，我們要抗爭到底」。

【20﹕44】防暴警員於又新街截查兩青年，兩人其後獲放行。現場有人高叫口號，警方以揚聲器表示，現場超過50人聚集，可能干犯非法集結，呼籲市民散去，並稱可能違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，有警員手持胡椒噴劑，氣氛變得緊張，現場所見，只有數十名記者聚集，未見有示威者或市民聚集。

【20﹕21】Yoho Mall內約有40人聚集。

【20﹕20】防暴警員於元朗賽馬會廣場截查兩青年，其後兩人獲放行。防暴警員其後返回又新街，持槍戒備。

【20﹕04】有人播放「願榮光歸香港」音樂

【19﹕40】Yoho Mall內約有20人開始靜坐，並高叫「光復香港，時代革命」、「721唔見人」等口號。有人手持「光復香港，時代革命」旗幟。

【19﹕35】大批防暴警員在元朗合財街1號同益街市外戒備，警方指在上址處理交通意外，涉及客貨車，現場可見馬路上有一架手推車，期間，防暴警員曾截查一對男女，其後放行。

【19﹕00】Yoho Mall內有人高叫口號，其間有人行政長官林鄭月娥、警務處處長鄧炳強及立法會議員何君堯肖像貼在商場圍欄及地上。Yoho Mall保安手持「抗疫」勸告，要求市民保持適當距離。

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下午4時正，元朗站A、B、H、J及K出口陸續關閉，站內各出口均有警員戒備，巴士總站亦有約10名防暴警員戒備。至傍晚6時，YOHO Mall內大堂氣氛平靜，有便衣警員巡邏。