【7.21九個月．直播】防暴警元朗舉藍旗　聚集人士違限聚令被票控

去年7月21日元朗發生白衣人襲擊群眾事件，之後每個月網民均會在元朗站或YOHO MALL舉行靜坐活動。今日為7.21事件九個月，網民發起晚上7時在YOHO MALL靜坐。Yoho Mall中庭有約數十名人聚集，並高叫口號。其後多人於又新街及阜財街一帶被截查，有聲稱互不相識的市民，疑涉違「限聚令」遭票控。

晚上10時45分，警方於又新街舉起藍旗，指在場人士正非法集結。（孔繁栩攝）

+ 2

【00：03】警員再於又新街舉起藍旗，警告聚集市民盡快散去，並將封鎖線擴大。

【23：47】多名市民於又新街及阜財街一帶被截查。

【23﹕37】警方將1名男子帶進又新街一後巷，並大範圍築起封鎖線，阻止記者採訪。

【23﹕33】2名被票控的義務急救員指，事發時與2名放狗的市民談天，警方到場指他們違反限聚令，其後警方再帶2人到他們身旁，將6人「聚集」。另一名被票控市民表示，曾向警方解釋，惟警方不接受。

【23﹕21】警方以揚聲器表示，在場人士涉嫌違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，警告他們立即離開，否則可能遭受檢控。

【23﹕03】阜財街人士仍被警方截查中，警方指他們違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，向他們發出定額罰款告票。

【22﹕45】另一批防暴警於又新街舉起藍旗。

【22﹕39】警方於阜財街舉起藍旗，指在場人士可能干犯非法集結，有身穿反光衣義務急救員被截查。

+ 7 + 6 + 5

一批防暴警員驅散行人天橋上市民，其間施放胡椒噴劑。（鄭子峰攝）

【22﹕29】警方於建樂街遊樂場拉起封鎖線，截查公園內所有人士。公園內有一名女士情緒激動，不停指罵警員。

【22﹕25】行人天橋上5名少女被截停搜查。

【22﹕19】建樂街2名約13至14歲男童被截停，其後獲放行，兩人指警方態度惡劣。

【22﹕17】行人天橋上有2人被捕，2人被鎖上索帶被帶上警車，其中1人為較早前被噴中胡椒噴劑。

【22﹕05】現場有人突然跑動，手持揚聲器的防暴警員表示，「無錯啦，不停製造混亂，鐘意講由佢講，無問題」，他之後勸籲在場人士離開，又稱「如果你有目的聚集，我哋可能發出告票，點解呀？因為超過4個人在公眾地方聚集呀！」

【21﹕58】大批防暴警員到達大馬路增援。

【21﹕53】天橋上最少10人被警員截查，警方要求他們坐在地上。另一批防暴警員驅散行人天橋上市民，其間施放胡椒噴劑。有中椒人士樣子狀甚痛苦，有警員遞上清水讓其洗眼。

【21﹕50】大批防暴警員突然衝上近大馬路的行人天橋，最少4名身穿黑衣的青年被截停搜查。橋上大部分記者被警方趕落天橋。

【21﹕43】一名防暴警員情緒激動，拿出胡椒噴劑指向中年男子，隨即有同袍上前制止該名警員。

【21﹕39】一名中年男子疑不滿防暴警員做法，指罵警員，雙方發生爭執，男子隨即被截查。另有一名男子亦被截查。

【21﹕35】一名被截查女子疑無帶身份證，需被帶返警署調查。

【21﹕22】一批防暴警員於鳳翔路截查至少6名青年，警察公共關係科警司高振邦手持揚聲器，提醒記者切勿拍攝被截查人士個人資料，並要求記者穿上記者背心及掛上記者證。另一批防暴警員則於建樂街戒備。

+ 11 + 10 + 9

【21﹕10】Yoho Mall內聚集人士離去。

【21﹕05】Yoho Mall一名示威者高叫，「希望香港市民保持憤怒，我們要抗爭到底」。

【20﹕44】防暴警員於又新街截查兩青年，兩人其後獲放行。現場有人高叫口號，警方以揚聲器表示，現場超過50人聚集，可能干犯非法集結，呼籲市民散去，並稱可能違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，有警員手持胡椒噴劑，氣氛變得緊張，現場所見，只有數十名記者聚集，未見有示威者或市民聚集。

【20﹕21】Yoho Mall內約有40人聚集。

【20﹕20】防暴警員於元朗賽馬會廣場截查兩青年，其後兩人獲放行。防暴警員其後返回又新街，持槍戒備。

【20﹕04】有人播放「願榮光歸香港」音樂

【19﹕40】Yoho Mall內約有20人開始靜坐，並高叫「光復香港，時代革命」、「721唔見人」等口號。有人手持「光復香港，時代革命」旗幟。

【19﹕35】大批防暴警員在元朗合財街1號同益街市外戒備，警方指在上址處理交通意外，涉及客貨車，現場可見馬路上有一架手推車，期間，防暴警員曾截查一對男女，其後放行。

【19﹕00】Yoho Mall內有人高叫口號，其間有人行政長官林鄭月娥、警務處處長鄧炳強及立法會議員何君堯肖像貼在商場圍欄及地上。Yoho Mall保安手持「抗疫」勸告，要求市民保持適當距離。

+ 11 + 10 + 9

下午4時正，元朗站A、B、H、J及K出口陸續關閉，站內各出口均有警員戒備，巴士總站亦有約10名防暴警員戒備。至傍晚6時，YOHO Mall內大堂氣氛平靜，有便衣警員巡邏。