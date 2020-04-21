O記拘3男子涉藏槍械、空彈殼　李桂華﹕用途有高度危險

沙田廣源邨昨日（20日）有便衣警入屋搜查，區議員報稱接獲街坊投訴而登門了解，惟未獲理會，最終警方在屋內拘捕一名男子及帶走扣查。據悉行動由警方有組織罪案及三合會調查科（O記）處理，經深入調查後，鎖定涉事單位，搜獲懷疑槍枝零件，並拘捕一名男子。 該科高級警司李桂華表示，O記搜查11個單位，拘捕3名男子，年齡介乎25至63歲，分別是工人、氣槍店員工，檢獲26枚空彈殼、5枝由原部件製成的3枝長槍及2枝短槍、3件原部件、6個胡椒噴霧器、1個槍用滅聲器、3個軍用夜視鏡。警方檢獲的原部件皆為真槍部件，製造過程是否可以組成真槍，是否可以發射，有待槍械專家確認。至於檢獲的證物中，有2個夜視鏡是在軍用店舖檢獲，根據香港法例輸入戰略物資需要持牌，警方會循進口方面調查。而被捕人士與Wargame發燒友有關，檢獲的原部件製成的槍械用途有高度危險，改動後可發射彈藥，對香港治安構成危險。

警方檢獲證物。（魯嘉裕攝）

李桂華表示，根據香港法例238章《槍械及彈藥條例》第2條，如果胡椒噴霧器可噴出液體，可列為槍械一種；而槍械原部件如可以使用，亦會當作槍械；滅聲器亦是槍械的歸類；空彈殼亦可列為槍械及彈藥一種。藏有上述物件，一經定罪，最高14年監禁及10萬元罰款，為嚴重案件。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。雖然今次案件檢獲原部件，罰則與檢獲真槍一樣嚴重，原部件及空彈殼經改製後可能變成殺傷力強的武器，故警方會加強執法。

警拎手令調查廣源邨單位 被拒人屋遂破門

至於昨日廣源邨的調查情況，李桂華指昨日下午5時持法庭手令到單位，惟戶主拒絕開門，故警方強行入屋。至下午5時45時，有自稱是區議員人士要求開門，不斷拍門，之前單位外開始有人聚集，故召來環頭派來軍裝警員到場支援。

期間，約6時09分，一名女子自稱大律師，要求見屋內人士，當時警員曾問屋內被捕人士是否需要大律師，被捕人士拒絕，當時警方按一般程序詳細紀錄上述情況。

被捕人士兩度拒大律師代表

其後，警方押同被捕人士回就近警署，大律師再度要求會見，警方再問被捕人士是否願意，並帶同他出去見值日官，被捕人士再度稱不需要大律師代表。過程中，不構成警方不容許被捕人士見法律代表，甚至如果沒有律師到場，警方亦會提供律師名表予被捕人士選擇。

他又指，有片段可見，有救護人員登門了解，不是警方或被捕人士召來，而是拍攝人士早前已召救護人員，「構唔構成浪費公眾資源，大家自己可以衡量。但相信當時他唔會覺得入面有人受傷。」

李桂華﹕區議員亦應關心保安員安全

當警方離開廣源邨後，現場仍有事件發生。當時聚集不少人士，不知道因什麼原因，有人追打看更，可見有人起飛腳踢向保安員，場面混亂。「區議員能咁關心區內事情，亦應關心保安員安全，遇到咁嘅情況有人聚集，叫佢哋（現場人士）平靜啲、克制啲，而唔係向屋邨追打其他人」。

至於有區議員聯絡警民關係科，對方指是家庭糾紛，李指沒有留意，未能進一步交代，但當時區議員有拍門，後來亦知道是有組織罪案及三合會行動科正處理案件。

事發於昨傍晚近6時，有便衣警員進入廣源邨廣橡樓5樓一個單位調查，有街坊報稱聽到單位內有作嘔聲及撞門聲。沙田區區議員廖栢康及其助理到場拍門，要求了解事件，但有人打開門隙，表示警方正辦事後關門。其後先後有律師、救護員及消防員到場，皆未能進入單位。半小時後，有多名軍裝警員到場，將圍觀人士分隔，並要求區議員後退。晚上8時許，便衣警員從單位內搬走部份證物，並將一名男子蒙頭帶走。

事件引起公眾關注，大批群眾在大廈地下聚集，其後有人與一名姓柏（66歲）保安員發生爭執，有人更從後飛踢保安員。保安自行報案及送院，案件列作「普通襲擊」處理，交由沙田警區刑事調查隊跟進。