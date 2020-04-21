私煙集團元朗卸貨　海關截車拉2男　檢市值2,800萬元私煙

海關於今年2月破獲3,100萬支經日本轉口抵港懷疑私煙，為20年來最大宗走私香煙案件，惟私煙集團又捲土重來，採取更迂迴路線，經台灣轉口私煙入境，今日（21日）中午私梟在元朗上落貨期間，再遭海關截車拉人。是次行動中，海關檢獲約1,000萬支懷疑私煙，市值約2,800萬元，並當場拘捕2名男子，包括1名私煙集團骨幹成員。

海關稅收及一般調查科人員於田廈路新生村搗破走私香煙案件，在一個貨櫃及一輛貨車上共檢獲約1,000萬支懷疑私煙，市值約2,800萬元。（孔繁栩攝）

被捕人士分別為40歲及34歲男子，其中一人為私煙集團骨幹成員，報稱從事運輸業，另一人則報稱無業。

事發今日中午時份，海關稅收及一般調查科人員於田廈路一帶進行反私煙行動，發現有人正將新生村一個貨櫃中的貨品搬往貨車，於是上前截查，在貨櫃及貨車均發現懷疑未繳稅香煙，共1,000萬支，市值約2800萬元，應課稅值約1900萬元，人員當場拘捕2名男子。

私煙調查第一組高級調查主任陶詠芝表示，初步調查相信該批私煙由台灣轉口到港，懷疑因本港年初檢獲約3100萬支經日本轉口的私煙，私煙集團受到嚴重打擊，於是採取更迂迴路線逃避海關調查。海關將進一步調查私煙的來源及去向，及背後是否有黑幫操縱，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。