18歲仔墮黑社會詐騙陷阱　失約200萬元　7男被捕

去年4月至今年1月，1名18歲男子受朋輩誘使，不惜向家人、朋友甚至高息貸款集資作高回報投資，被詐騙接近200萬元。警方先後拘捕7名年齡介乎17至30歲的男子，他們涉嫌串謀詐騙、盜竊及自稱三合會成員等。

警方表示，去年4月至今年1月， 1名20歲男子向其18歲友人訛稱，可以為他作高回報投資，受害人不虞有詐，向家人及朋友借款，又高息借貸，將共約176萬資金轉帳予友人作投資之用。

受害人其後又認識另外2名男子，2男子到受害人住所取去合共約值20多萬港元的港幣及人民幣現金，聲稱用作高回報投資之用。然而，受害人一直未能收取有關回報，有人向受害人自稱三合會成員，表示可以協助受害人取回投資款項。

警方經調查後，相信7人屬於同一詐騙集團，警方先後將他們拘捕。其中1名30歲被捕男子正被扣留調查，其餘6名被捕男子已獲准保釋候查，須於5月向警方報到。

警方相信行動已成功瓦解一個懷疑由三合會操控詐騙集團。警方呼籲市民，即使受朋友介紹高回報投資計劃，亦需要時刻提高警覺。作出投資決定前應三思，並了解其計劃內容，避免讓騙徒有機可乘。如對投資內容有懷疑，應小心閱讀有關文件的條款，亦可致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。