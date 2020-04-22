警屯門打擊違泊派逾千張告票　包括381張電子「牛肉乾」

4月8日起，屯門警區正式試行「電子定額罰款通知書先導計劃」，於流動電輸入車牌資料，即場列印違例泊車告票。過去2日（20及21日），屯門警區及新界北總區交通部繼續在區內打擊違泊，共發出1,020張定額罰款通知書，包括381張電子「牛肉乾」，並在屯貴路和旺賢街，拖走2輛違例車輛。

警方表示，屯門警區會繼續應用科技，在區內違泊黑點不定時地打擊有關行為，以確保道路暢順和保障道路使用者的安全，呼籲駕駛者顧己及人、切勿違例泊車、注意安全及尊重其他道路使用者的權利。