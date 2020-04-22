華仁炸彈│大專生設計及供應引爆炸彈電路板　涉串謀意圖傷人被捕

傳統名校香港華仁書院去年12月發現土製炸彈，一名大專生懷疑與案有關。警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查近日多宗土製炸彈案，發現有團伙合謀製作爆炸品，昨晚在秀茂坪拘捕一名男子，涉嫌串謀意圖傷人罪，相信他負責設計、分發及供應引爆炸彈的電路板，並其家中檢獲一批電路板，裝置與華仁炸彈部分裝置極度相似。

警方昨晚拘捕行動檢獲一批電路板，與去年華仁書院土製炸彈的部分裝置極度相似。（余睿菁攝）

被捕男子現年20歲，於專上學院修讀機械課程，涉嫌串謀意圖傷人罪被捕。昨晚約10時，警方於秀茂坪邨將他拘捕，並持法庭手令在屋內搜查，發現一批電路板、製作電子儀器工具、胎釘及150張兒童色情物品及7段相關影片。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，調查指有一團伙合謀製作爆炸品，今次被捕男子負責設計、分發及供應引爆炸彈的電路板，即將無綫電話接收的訊息，轉化成電流，然後經電阻發熱，將炸藥引爆。該批電路板與去年12月在華仁書院發現一個10公斤HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）炸藥土製炸彈其中一部分的裝置極度相似，而HMTD炸藥可以加熱及明火引爆。

李桂華補充指，較早時間接獲多宗土製炸彈案件，正積極調查是次檢獲的裝置是否與其他案件有關。他提醒，如一個裝置能引發爆炸，亦是爆炸品，此類爆炸電路為爆炸品，如管有或製作，最高可監禁14年，如有人命損失，可處終身監禁。

去年12月9日，灣仔皇后大道東香港華仁書院胡應湘堂地基一個露天位置發現兩個炸彈，EOD到場進行封路檢視，使用拆彈機械將遙控裝置移除，並檢走調查。警方指炸彈以兩個筲箕對摺而成，內有合共10公斤HMTD炸藥及硝酸鋁，當中有大量釘，以保鮮紙包褢，並發現手機，相信是RCIED（Radio Controlled Improvised Explosive Device）遙控土製炸彈，一旦引爆，威力達50至100米，可釀大量死傷。