【7.21九個月】警票控36人違反限聚令　兩男子涉阻差辦公被捕

去年7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊事件，昨日為「7.21事件」9個月，有網民發起在YOHO MALL靜坐，其後有防暴警到場截查示威者。警方回應稱，昨晚有兩名男子涉「阻差辦公」被捕，另外有36名人士違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員向他們發出定額罰款告票。

警方封鎖又新街個多小時，期間截查多名人士，部分人涉違限聚令被票控。（陳永武攝）

警方稱，昨晚9時半起，有示威者在元朗鳳祥路一帶聚集，警員於是對在場人士作截停搜查，其間多次要求一名21歲姓吳男子及一名22歲非華裔男子離開青山公路—元朗段及鳳祥路交界行人天橋，惟兩人不聽從指示，警員在警告無效的情況下，向他們使用胡椒噴劑，並將他們制服，兩人涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

警員在又新街截查期間，一名23歲女子因未能出示身份證明文件被票控。另外，昨晚青山公路—元朗段及鳳祥路交界行人天橋、及又新街有人士在場聚集，警方到場後，以涉嫌違反「限聚令」向36名人士發出定額罰款告票。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的羣組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。