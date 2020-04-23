八旬翁欲賣金套現　打開東亞銀行保險箱　疑失「八両金」報警

一名八旬老翁欲賣金套，他稱其銀行保險箱內，疑遺失「八両金」遂報警！今日（23日）早上10時51分，警方接獲報案指，長沙灣青山道305號東亞銀行分行，一名老翁指存放保險箱的金器不翼而飛。據知老翁見近期金價急升，想賣金套現。兩日前，他發現保險箱少了「八両金」，至今日到銀行了解並報警。警員接報到場，協助老翁釐清有否將金器取回家，案件仍在調查。

報案人為一名八旬老翁，他表示過去一直有存放金器在保險箱。（鄧詠中攝）

報案八旬翁：間中會到銀行睇下啲金

報案人為一名八旬翁，他在銀行外接受訪問時指，他與妻子於70年代開設聯名保險箱，他們曾經轉用其他的銀行分行。他表示，自己將金器存放在保險箱內，「間中會到銀行保險箱睇下啲金。」老翁指出，由於近期金價急升，兩日前有意取回金器放售，惟打開保險箱後，懷疑裡面少了「八両金」。

老翁今日再到銀行了解，他遂報警求助。警方到場作初步調查，並協助伯伯釐清是否已取金器回家。涉事銀行有閉路電視監察保險箱範圍，客戶入內亦須登記身分證、簽名、才可打開保險箱。根據資料顯示，今日（23日）每両金售價約近15,600元，8両金總值約12.5萬元。

翻查資料顯示，涉事的長沙灣青山道東亞銀行分行，於2017年曾棄置客戶的支票存款箱，以致箱內所有支票遺失。當時銀行就事件公開道歉。