78歲婦跌出綠Van喪命　車Cam揭意外始末　家屬悲憤斥司機鹵莽

周四（23日）旺角發生一宗小巴奪命意外，一輛綠Van埋站落客時，司機疑未察覺有乘客未落完車便開車，令正落車78歲老婦失平衡墮地重傷昏迷，延至昨日（24日）證實不治。 死者女兒形容老婦平日「好精靈、鍾意行路」，家人看過拍得意外經過的車Cam片段，感到悲憤及打算追究，認為職業司機應注意安全，「類似意外以前都有發生過，點解仲係咁鹵莽？」

意外中喪命的78歲老婦郭錦英，出事時乘搭來往大角咀及尖沙咀的78號專線小巴，於海泓道8號近富榮花園對開落車時，司機疑未有為意開車，郭婦失平衡由梯間墮地，頭部重創昏迷送院，至昨日（24日）證實不治，遺下丈夫及3名子女，72歲男司機涉危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。女兒蔡小姐向《香港01》記者表示，家人昨日得知母親遇到意外時，對意外的來龍去脈並不知情，只知道母親後腦受傷及積存血塊，但至今日看到車Cam片段拍得意外過程，令他們深感憤怒及悲傷，「細佬睇到喊哂」，連僅11歲的孫子亦批司機不負責任。

蔡小姐坦言母親雖已年邁，但仍「好精靈、好鍾意行路」。（受訪者提供）

出事前曾通短訊 女兒：媽媽好精靈

郭婦與年近八旬的丈夫同住富榮花園，子女稱兩老亦是知識分子，母親年輕時於內地讀過大學，修讀海洋物理，但來港後學歷未獲承認，來港後任職製衣品質控制多年，平日愛看經濟學的書及雜誌。蔡小姐坦言母親雖已年邁，但仍「好精靈、好鍾意行路」，平日亦會自己步行到旺角、尖沙咀等，但她甚少乘搭涉事小巴出入，現時家人亦不清楚她事發前曾到哪裡。母親於出事前約12時許曾與她們通短訊，高興稱打算購買電視機及分享「邊部電視機好」，不料成為與母親最後對話。她又指母親行動自如，出事當時她攜同一把長遮，亦是因最近兩天有雨，父親著她帶備雨傘傍身。

家人計劃追究 望尋熱心途人

蔡小姐指，家人未知意外成因前，本來並未有打算追究，又認為善良的媽媽會原諒司機，惟於看過車Cam片段後，家人對意外感憤怒，打算向司機追究，又指職業司機應該注意安全，開車前看清楚乘客是否已安全坐好或已完全下車，「類似意外以前都有發生過，點解仲係咁鹵莽？」

片段又拍得老婦倒地後，一名穿黑衣男子上前協助，郭婦的孫子指希望尋找該名男子及向他道謝，「如果無佢，阿婆可能未必捱到咁耐」。母親離世遺下老伴，蔡小姐指現時3姊弟會多回家中，輪流陪伴老父。