警連冚3個非法賭檔拘80男女　長沙灣工廈麻雀檔擠逾半百人

抗疫禁令下，警方嚴打非法賭檔。由昨日（24日）傍晚至深夜，反黑組等部門連冚香港仔、旺角及長沙灣3個非法麻雀及釣魚機檔，拘捕80人，部分負責人涉違禁營業令。其中53名被捕人士，擠身長沙灣一工廈單位「竹戰」，環境狹逼兼衛生惡劣。警方批評相關行為不負責任，敦促市民遵守政府規例。

昨日（24日）傍晚，西九龍總區刑事部展開代號「犁庭掃穴」冚賭行動，由深水埗警區反黑組及情報組，突擊搜查長沙灣青山道658號一工廈單位，檢獲麻雀、牌九及5.7萬元現款，合共拘捕47男6女（25至70歲），其中2男涉「經營賭博場所」被捕；其餘人等則涉「在賭博場所內賭博」，全部人被扣留調查。

據了解，涉案賭檔單位約1,500呎，營業約1個月，有麵包等食物供應，亦有隔音設備，但在超過50人聚集之下，通風及衛生情況惡劣。深水埗警區反黑組督察伍世昌指，警方對於負責人及賭客的不負責任行為表示遺憾，呼籲市民在疫情嚴峻下，須遵守政府規例，避免在多人地方聚集，減低傳播風險。

另外，昨晚11時許，西九龍總區反黑組亦搗破旺角豉油街24號福泰大廈一個非法釣魚機檔，即場在單位內檢獲2部釣魚機、2部遊戲機、遊戲卡、24張懷疑屬於他人的身分證、回鄉證及信用卡、約4萬元賭款及4包共重約30克懷疑氯胺酮（K仔），毒品總市值約1.5萬元。

行動中6男5女（24至47歲）被捕，其中姓劉（47歲）本地男子及姓反（28歲）內地漢，涉嫌「經營賭博場所」、「盜竊」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，朱男另涉「違反逗留條件」；其餘人等則涉「在賭博場所內賭博」被捕。

而西區警區特別職務隊，昨傍晚5時，亦搜獲香港仔成都道2號一個非法麻雀檔，檢獲4張麻雀枱、4副麻雀、16張凳及約6萬元籌碼。姓黃（58歲）女主持涉「管理賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕；另外15名女賭客（53至78歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，遊戲機中心必須停止營業。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。