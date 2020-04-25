警查廟街違禁酒吧被阻入內　負責人連職員酒客6人被捕

抗疫禁令下，警方連日來打擊違規營業的酒吧。周五（24日）晚，警方搜查油麻地廟街1間酒吧時卻遇上阻撓，女負責人一度阻止警方入內，最終她涉違反禁令等罪被捕；另外5名職員連同酒客同樣被捕。

昨晚8時許，警方接報油麻地廟街24號疑有無牌酒吧經營，警員趕抵調查時，酒吧負責人及職員一度拒絕合作，阻止警員進入。最終58歲女負責人涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）被捕。

另外，兩名分別55歲及58歲男女職員，則涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「無牌售賣酒類飲品」被捕；2男1女酒客（37至65歲）則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，所有人正被扣留調查。行動中，警方檢獲約140支啤酒及6支紅酒，總值約5,000元。

警方強調，《規例》訂明，會址內純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。《規例》亦訂明，任何人不得阻延、妨礙、阻撓或騷擾正在根據執行《規例》的巡查員。違者可被處罰款1萬元。