北角火警│糖水道行人天橋烈焰衝天　露宿者家檔焚毁　警列縱火案

周六（25日）早上近7時，橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋突然起火，火勢十分猛烈，大半截天橋陷入火海，大批市民報警求助。消防趕抵動用2隊煙帽隊及2條喉灌救，約20分鐘後將火救熄，火警中幸無釀傷亡。 現場消息稱，大火過後天橋嚴重焚毀，橋上一批屬於露宿者的雜物付諸一炬，天橋頂部份位置燒穿，消防初步調查後認為火警有可疑，警方將案件列「縱火」處理，事後封鎖現場調查，下午在場檢走多個懷疑易燃物體罐調查，暫未有人被捕。

起火天橋烈焰沖天。（fb 北角人北角事）

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消防處：現場現不尋常蔓延 檢大型石油氣罐

消防處發言人表示，今早6時59分接獲報案，2分鐘後消防員抵達現場，火警於早上7時20分救熄。期間消防處出動6輛消防車、2輛救護車，以及2喉2煙霧隊。消防員經調查後證實火警有可疑，於起火現場發現不尋常蔓延，以儀器探測未發現助燃劑，火警燒毁相信屬於露宿者的雜物。其後人員在現場發現兩個大型石油氣罐。

行人天橋下的報販區小姐指，事發時火勢猛烈，她指過往上址多次發生火警，「不過冇今次咁勁」。據區小姐了解，天橋為露宿者的棲息處，起火前天橋並無異樣。受火警影響，現場交通嚴重受阻，運輸署於上午7時26分宣佈，因火警關係，英皇道來回方向近糖水道全線現已封閉；直至早上7時57分，現場全線解封，惟車龍有待消散。