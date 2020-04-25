【子彈發現】黃泥涌峽道現30粒戰時彈殼、迫擊炮組件　EOD檢走

今日（25日）早上7時56分，有行山人士報案指，他行經大潭黃泥涌峽道一條山徑，於山邊發現30粒懷疑子彈殼，以及一批金屬裝置。警員接報到場調查，爆炸品處理課人員於山徑，檢獲約30粒戰時彈殼及迫擊炮組件，據知當中有完整子彈。 今早發現彈殼、來自美國的軍火迷Timothy指，他的祖父為二次大戰士兵，他自幼對軍事資訊感興趣。Timothy表示移居香港約1年，他稱每星期行山一次，今早他帶備金屬探測器行山，並於地下5米深位置發現戰時子彈殼。

發現彈殼、來自美國的外籍軍火迷Timothy指，今早他帶備金屬探測器行山，並於地下5米深位置發現戰時子彈。（郭倩雯攝）

發現大批彈殻並報案的Timothy指，他今早6時許獨自到郊外遠足時，於地下5米深的位置，發現有大批懷疑戰時彈藥。他指，今次是歷來首次發現危險品。Timothy為美國人，他婚後移居香港，現時任職教師。他稱，其祖父為二次大戰時的士兵，故他對軍事歷史甚具興趣。故此，他每星期均會抽空到郊區遠足，並帶著他從網上購入、價值約300多美金（港幣約$2,325）的「地下金屬探測器」到山徑探測。

爆炸品處理課人員到埸戒備，人員於山徑檢獲約30粒戰時彈殼及迫擊炮組件，據知當中有完整子彈。（郭倩雯攝）

近年本港發現子彈案件：

2020年3月26日：小西灣龍躍徑附近一間荒廢石屋，警方發現為武器庫，檢獲800粒彈殼、200粒彈頭、一批火藥和化學品。警方懷疑有人於石屋內製造子彈及爆炸品，拘捕4名男子。

2020年3月3日：深水埗一名35歲越南籍男子，被警員截查，他身上藏有1支點25口徑半自動手槍，彈匣內有4粒子彈。警員更在疑犯單位，檢獲一支分別9毫米半自動手槍、彈匣及3粒子彈及一支6毫米半自動手槍。

2019年12月10日：警方接獲一名市民報案，港島山頂金馬麟山道22號對開路邊，發現30枚二戰時期的點三零三口徑的子彈。爆炸品處理課人員抵場，將該批子彈檢取，並帶走作化驗。案件列彈藥發現。