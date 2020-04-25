警破大埔區3宗行劫案　4男落網　檢利刀鐵鎚

大埔區內近日發生3宗劫案，持刀賊人先後打劫油站、賓館及便利店，劫去約5000多元。警方指，近期本港經濟狀況欠佳，有人以非法手段「搵快錢」，趁夜深人靜打劫，令警方難以追截。經調查後，探員昨（20日）採取行動，拘捕4名男子，涉嫌「行劫」、「企圖行劫」及「藏有攻擊性武器」，而犯罪所得的款項已被花光。

32歲被捕男子蒙黑頭套被警方帶走。（陳諾希攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司指，近日區內發生至少3宗劫案。4月12日凌晨3時許，2名持刀賊人闖入大埔太和路9號一間油站，劫走約1000元現金。4月20日凌晨4時許，1名男子持刀進入運頭角里一間賓館，其間有1名同黨把風，賊人劫去約4,090元現金。直至昨日（24日）凌晨近2時許，1名持刀男子闖入懷仁街24小時便利店行劫，但女職員啟動警鐘，巡邏警員到場，以涉嫌企圖行劫拘捕1名18歲無業男子，並懷疑他與上述案件有關。

探員經調查後再鎖定2名目標人物， 昨日採取行動，拘捕1名32歲無業男子，他涉嫌與18歲男子於12日打劫油站；同日，探員再拘捕1名21歲男子，涉及協助18歲男子於20日打劫賓館。

行動中，探員搗破一個樓上武器庫，檢獲4把刀，1個長鐵鎚。（陳諾希攝）

行動中，探員搗破一個樓上武器庫，檢獲4把刀及1個長鐵鎚，並拘捕1名48歲男子，他有三合會背景。4人現正通宵扣查，初步相信4人相識但未知是否屬同一黑幫，亦不排除稍後再有人被捕，案件由大埔警區刑事調查隊第6隊跟進。

莊成逸指，近期本港經濟狀況欠佳，有人以非法手段「搵快錢」，當中2名被捕人士較年青，顯示年青人守法意識薄弱，他呼籲市民勿以身試犯，因行劫罪一經定罪，最高可判處終身監禁。