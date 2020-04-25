元朗奪命火│洪水橋翠珊園單位起火　一家五口4人傷　1歲男嬰不治

今（25日）晚上7時許，多名巿民報案指元朗洪水橋盈福街8號翠珊園14座低層單位起火，消防趕至現場灌救，出動2條喉及2隊煙帽隊，約半小時後將火救熄。起火單位住有一家五口及1名傭工，其中1歲大男嬰嚴重燒傷，救出時全無反應，被送往天水圍醫院搶救後證實不治，男女戶主及一對年幼子女則吸入濃煙不適送院。現場消息指，火警疑因煮食時引致。

【元朗奪命火】洪水橋盈福街8號翠珊園14座低層單位發生火警，街坊曾破窗救人。（余睿菁攝）

+ 6 + 5 + 4

起火現場位於翠珊園14座底層，38歲男戶主與33歲妻子育有3名子女，分別是6歲長女、4歲次子及1歲幼子，另聘有1名傭工。火警時1歲幼子被困屋內無法逃生，由消防員救出時已無知覺，緊急送往天水圍醫院搶救，惟終證實不治。戶主夫婦與2名子女則吸入濃煙不適，分別送往博愛醫院及屯門醫院救治，據悉各人沒有生命危險。現場消息指火警時屋內有人正在煮食，消防正在調查起火原因。

【元朗奪命火】街坊榮仔表示，火警發生時街坊協助救人，把窗戶爆開協助救出女戶主及2名兒童救出，但另有1名男嬰被困火場。（余睿菁攝）

目擊火警的街坊榮仔表示，起火單位住了一家五口，平日常到樓下餐廳光顧，與街坊相識。火警時男戶主不在家中，當時街坊見到單位火勢猛烈，冒出大量濃煙，女戶主與2名小童在窗邊不斷叫「救命」。榮仔表示，街坊見到情況危急，立即有人爬梯攀至單位外簷篷，用石頭爆窗及剪鉗剪毀窗花協助救人，而男戶主亦聞訊趕回，「（街坊）救咗3個，個細唔識行，當時已經好大煙，爸爸冇面罩、冇消防衫，衝咗入去，之後又衝出嚟，頂唔順，太大煙。」

榮仔指單位未有傳出爆炸聲，而街坊最終成功救出女戶主及2名小童，3人均無大礙，但男嬰因未懂走路被困屋內，「不幸嘅係個B救唔到」。火警燒約3至4分鐘後，消防到場開喉灌救，並把1名男嬰救出，惟當時男嬰已無反應，女戶主當場情緒崩潰。