洪水橋翠珊園單位起火　4人受傷　1男嬰燒傷不治

今（25日）晚上7時許，多名巿民報案指元朗洪水橋盈福街8號翠珊園14座低層單位起火，消防趕至現場灌救，出動2條喉及2隊煙帽隊，約半小時後將火救熄。起火單位的一家五口均受傷，其中1名男嬰嚴重燒傷，救出時全無反應，被送往天水圍醫院搶救後證實不治。現場消息指，疑因煮食起致火警。

洪水橋盈福街8號翠珊園14座低層單位發生火警，據報有多人受傷。（余睿菁攝）

火警中4名傷者包括男女戶主及一對子女，據報是吸入濃煙不適，分別送往博愛醫院及屯門醫院；被困屋內的男嬰救出時已無反應，送往天水圍醫院搶救，其後證實不治。現場消息指火警時屋內有人正在煮食，消防正在調查起火原因。

目擊火警的街坊榮仔表示，起火單位住了一家五口，平日常到樓下餐廳光顧，與街坊相識。火警時男戶主不在家中，當時街坊見到單位火勢猛烈，冒出大量濃煙，女戶主與2名小童在窗邊不斷叫「救命」。榮仔表示，街坊見到情況危急，立即有人爬梯攀至單位外簷篷，用石頭爆窗及剪鉗剪毀窗花協助救人，而男戶主亦聞迅趕回，「（街坊）救咗3個，個細唔識行，當時已經好大煙，爸爸冇面罩、冇消防衫，衝咗入去，之後又衝出嚟，頂唔順，太大煙。」

榮仔指單未有傳出爆炸聲，而街坊最終成功救出女戶主及2名小童，3人均無大礙，但男嬰因未懂走路被困屋內，「不幸嘅係個B救唔到」。火警燒約3至4分鐘後，消防到場開喉灌救，並把1名男嬰救出，惟當時男嬰已無反應，女戶主當場情緒崩潰。