元朗奪命火│街坊爬梯傳滅火筒破窗救3人　目擊者﹕不幸個B救唔到

元朗洪水橋翠珊園發生1死4傷嚴重火警，低層單位男女戶主及一對子女獲救無大礙，惟尚未懂走路的1歲男嬰被困火場，救出送院後證實不治。 事發時屋內疑有人煮食時失火，火勢迅即蔓延，女戶主與3名孩子未能逃離單位，只能在窗邊呼救。街坊聞呼救聲後落力救人，找來鐵梯並爬上簷篷接近單位窗戶，約10名街坊排成人鏈接力傳滅火筒控制火勢，同時以石頭、剪鉗破開窗戶，終救出女戶主及一對年幼孩子，但男嬰被困屋內，男戶主趕返後爬渠一度企圖衝入火海救子，但未能成功，男嬰最終多處燒傷身亡。目擊救人經過的街坊榮仔形容涉事母親獲知兒子情況後情緒崩潰，街坊亦大感悲痛﹕「不幸嘅係個B救唔到。」

約10名街坊接力將滅火筒送至前線。（余睿菁攝）

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目擊火警的街坊榮仔表示，起火單位住了一家五口，平日常到樓下餐廳光顧，與街坊相識。火警時男戶主不在家中，當時街坊見到單位火勢猛烈，冒出大量濃煙，女戶主與2名小童在窗邊不斷叫「救命」。榮仔表示，街坊見到情況危急，立即有人找來長梯，然後爬梯攀至單位外簷篷，用石頭爆窗及剪鉗剪毀窗花協助救人，同時約10名街坊排成一行，將滅火筒傳至窗邊，並向火場噴射，嘗試控制火勢。而男戶主亦聞訊趕回，爬渠至住所外欲救被困火場的幼子，「（街坊）救咗3個，個細唔識行，當時已經好大煙，爸爸冇面罩、冇消防衫，衝咗入去，之後又衝出嚟，頂唔順，太大煙」。

榮仔指單位未有傳出爆炸聲，而街坊最終成功救出女戶主及2名小童，3人均無大礙，但男嬰因未懂走路被困屋內，「不幸嘅係個B救唔到」。火警燒約3至4分鐘後，消防到場開喉灌救，並把1名男嬰救出，惟當時男嬰已無反應，女戶主當場情緒崩潰。

【元朗奪命火】洪水橋盈福街8號翠珊園14座低層單位發生火警，街坊曾破窗救人。（余睿菁攝）

住在起火單位樓上的李太太指，當時她正在煮食，望向客廳驚見窗外有濃煙攻上來，2分鐘不夠，黑煙已充斥全幢大廈及樓梯，她與丈夫保護小孩，丈夫衝出單位高叫﹕「火燭呀！」然後打爆消防鐘，並拖消防喉嘗試救火，惟竟消防喉竟沒有水供應，令他們大感無奈。李太太全家只好在有水源的廚房開窗暫避，並不斷致電消防處求救，期間他們聽到大廈外有人不斷大叫﹕「火燭呀走啦！開窗救人呀！」她批評大廈滅火喉沒有水供應，對此感到擔心。