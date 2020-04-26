洪水橋奪命火│單位內電器短路釀火警　父子情況危殆需插喉

元朗洪水橋翠珊園奪命火警，釀成1死4傷慘劇。政府新聞處今早指，男住戶及其3歲兒子情況仍然危殆，據了解兩人需要插喉治療；警方調查後表示，懷疑與單位內雪櫃短路釀成火警。 另外，有街坊昨晚（25日）同心協力救火救人，一度有指事發時消防喉無水供出，引起疑慮，當區區議員表示經調查後相信為當時來水掣未有扭開，消防系統亦於一年前完成檢查。協助救人的李生表示，當時「啲煙已經熏緊出嚟，我搵唔到（水掣）」，事後經檢查亦證實供水系統正常。

【洪水橋奪命火】政府化驗師及鑑證科人員攜同工具，到場進行調查。（蔡正邦攝）

根據政府新聞處資料，男住戶及其3歲兒子今早情況危殆，需插喉進行治療；而女住戶及5歲女兒則情況穩定。

屏山南區議員梁德明於社交媒體上表示，對於有住戶指消防喉未有水供水，及後相信該位住戶未有扭開來水掣，引述大廈法團主席向指大約一年前已完成消防檢查且取得證書，但相信有住戶因滴水問題，將消防來水掣關閉。另外，梁德明指經消防人員調查後，初步相信起火原因未有可疑，而昨日消防人員到單位後，同時發現單位內其他插蘇位置已燒焦。記者今日到涉事樓層查看，發現消防警鐘被打破，而消防喉則被拖出，來水掣亦在消防系統內，設備表面未見有異。

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協助救火的住客李先生昨日曾表示，嘗試拖消防喉救火時，消防喉未有水供應。李生今日憶述事件時，指事發時衝到一樓位置打破警鐘，其後將消防喉拖出但未有水出，當時亦曾疑慮另有水掣要開，惟「啲煙已經熏緊出嚟，我搵唔到（水掣）」，並需要離開現場位置，消防及後與他上樓檢查後，亦證實供水系統正常。

消防處發言人表示，昨晚7時36分接獲報案，人員於7時42分抵達現場，而火警則於7時59分撲滅，事件中消防處共出動8輛消防車﹑5輛救護車﹑1輛流動傷者治療車及1輛輔助醫療裝備車。另外，昨日消防員檢查過大廈消防喉供水系統，並無發現異樣，供水系統正常。

翻查資料，使用消防喉轆應先敲碎火警鐘玻璃，以確保火警鐘響起及啟動消防泵，其後扭開喉轆來水掣，再將封起喉嘴的玻璃打破，拉出消防喉，最後將喉嘴掣開啟，集中射向火源底部。