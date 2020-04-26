洪水橋奪命火│起火單位曝光　客廳家具燒焦　灰燼中遺小童手鈪

元朗洪水橋翠珊園發生1死4傷奪命火警，單位現場曝光！大火過後，屋內家具雜物被燒至嚴重熏黑或毁爛，牆身剝落，電掣燒溶，客廳梳化及傢具、牆飾都燒焦，音響器材被熏黑變形，家中物品散落一地，地上黑色灰爐堆中見到1隻懷疑小童手鈪。 有急症室專科醫生表示，火警發生時，火場氧氣會在短時間內燃盡，家具燒着亦會釋出有毒氣體，令人在短時間內缺氧、一氧化碳中毒及上呼吸系統嚴重燒，倘肺部吸入高溫有毒濃煙後，更會出現化學性肺炎，足以致命。

【元朗奪命火】火場遺下一隻懷疑小童手鈪。（余睿菁攝）

起火單位位於洪水橋翠珊園14座1樓，住有一家五口，昨（25日）晚7時許，位於客廳的雪櫃一帶突然起火，據了解，火警並非因雪櫃短路引致，不排除與嬰兒音樂盒有關。火警中1名1歲大男嬰被困，送院搶救後證實不治，男女戶主及一對子女俱因吸入濃煙而受傷送院，當中38歲男戶主今早情況由嚴重惡化至危殆，3歲兒子亦是命危，據了解，父子均需要插喉治療。而33歲女戶主與5歲女兒則情況穩定。

【元朗奪命火】火警中1名男童受傷送院，當時清醒及戴上氧氣罩，其後情況危殆。（馬耀輝攝）

醫生：家具燒着釋毒氣可致命

急症室專科醫生彭繼茂表示，火警發生時，火場內的氧氣會短時間內燃盡，然後產生一氧化碳，而家具燒着時亦會產生高溫及有毒氣體，如果火場是密閉空間，被困人士可在短短2至3分鐘內，因腦部缺氧、一氧化碳中毒及上呼吸系統嚴重燒傷而死亡。

事件中4名傷者送院時表面看來傷勢不重，但其後男戶主與次子均情況危殆，甚至需插喉搶救。彭醫生指出，傷者在火場內可能吸入大量濃煙，被救出時或許身體表面看似沒有燒傷，令人以為傷勢輕微，但傷勢有機會在數小時後才顯現嚴重性，出現急轉直下的情況。彭醫生解釋當中的可能性，指肺部吸入高溫有毒濃煙後，會在5至6小時後出現化學性肺炎；而呼吸道因高溫燒傷，可能在2至3小時後腫脹，令傷者呼吸困難，上述情況亦有機會致命。

小童腦部正發育 忍耐缺氧能力較低

是次火警涉及3名幼童，其中5歲女童情況穩定，4歲男童情況危殆，而1歲男童被困火場最終不治。彭醫生表示，由於幼童的新陳代謝較快，而腦部正在發育中，忍耐缺氧的能力會比成年人低，受到創傷會較成年人嚴重。彭醫生又指，醫護人員會採用支持性治療救治火警傷者，但方法只能治標，不能治本。例如傷者氣管腫脹便插喉協助呼吸，肺部發炎便出類固醇，細菌感染則用抗生素，嚴重時使用心肺機。至於能否康復，只能依靠傷者捱過急性肺炎，以及視乎其呼吸道燒傷程度等；然而即使保住性命，亦有機會留有後遺症，例如腦肺受創等，康復期漫長。