【新冠肺炎】懲教署引入5部全身消毒通道　荔枝角收押所率先使用

新形冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球肆虐，外國有監獄囚犯及職員確診新冠肺炎，情況令人關注。現時，本港監獄仍維持零感染數字，據悉，懲教署最近引入5部智能消毒通道，其中一部在一周前已率先在茘枝角收押所使用，主要供在囚人士及職員消毒，其餘4部將陸續送抵赤柱監獄、大欖懲教所、羅湖懲教所及壁屋懲教所。

懲教署引入5部全身消毒通道，供囚犯及職員使用。

據了解，懲教署早前引入5部「CLeanTech」全身智能消毒通道設施，使用人士進入通道後能在短時間內消毒及殺菌，懲教署署長胡英明認為智能消毒通道務實有用，亦令同事安心。

供囚犯及職員消毒

荔枝角收押所的智能消毒通道已使用一周，主要供在囚人士及職員使用，在囚人士方面，所有新收納、曾前往法院應訊、曾前往公立醫院應診或接受治療、所有離開院所醫院及於院所內特定位置完成隔離的在囚人士均會使用；在懲教職員方面，所有曾負責醫療押解的職員、曾負責處理新收納在囚人士的職員（包括保安組、收押室等）、院所醫院職員及其他有需要職員都會使用。

荔枝角收押所率先使用全身消毒通道。（資料圖片）

除了懲教署，機管局亦在香港國際機場使用智能消毒通道設施，消毒通道的內部表層設有抗菌塗層，可利用光催化及「納米針」技術，遙距消滅人體及衣物上的病毒及細菌。而消毒噴霧亦可進行即時消毒。該消毒通道維持在負壓狀態，避免通道內外環境交叉感染。目前，這項設施專供在機場為抵港旅客執行公共衞生及檢疫相關工作的職員使用。