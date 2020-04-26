秀茂坪混戰｜警3日拘13人　最細14歲　涉嫌聚眾毆鬥

秀茂坪上周四（23日）發生街頭混戰，近20名男子持間尺、木棍等追打另外5名少年，5人受傷送院，警方起初將案件列作「傷人」案。翌日，網上流傳車Cam影片，片中遇襲5名少年有人被圍毆倒地，亦有人曾赤手還擊。案件最終由東九龍總區反黑組跟進，調查後相信事件涉及聚眾毆鬥，3日內拘捕13名男子，年齡介乎14至29歲。

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事發於周四晚11時許，警方先後接報指安泰邨及安達邨對開，有近20人持木棍及硬物大混戰。警員接報趕抵現場，在安泰邨街市對開尋獲5名男傷者，年齡介乎16至18歲，其中1人倒臥馬路中，全部傷者均頭、頸及手浴血，需送院治理。網上流傳的車Cam影片可見，近20名男子持棍狀物追打5名少年，其中1人跌在地上後，遭十多人圍毆，其餘4名少年一度逃去，後來折返，並有人赤手空拳反擊。其後雙方人馬一哄而散。

案件起初列作「傷人」案，由秀茂坪警區刑事調查隊接手調查，其後改由東九龍總區反三合會行動組接手跟進。經進一步調查後，相信有人曾互相以硬物及手腳襲擊，並於上周五（24日）至今日（26日）在東九龍多個地點，拘捕13名年齡介乎14至29歲男子，涉嫌「聚眾毆鬥」。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。