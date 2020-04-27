逾百箱過期牛奶棄土瓜灣路邊　市民漏夜取走「免費奶」

逾百箱過期牛奶棄土瓜灣路邊，市民漏夜取走！宋皇臺道1個地盤對開，昨午突有逾100箱牛奶被棄於路旁，包裝盒顯示「最佳飲用期限」是3日前（4月24日）。《香港01》記者今日（27日）凌晨往現場視察，發現仍有市民到場取走「免費奶」，惟部分牛奶盒已損毀，牛奶溢滿一地，傳出惡臭，甚至成蒼蠅溫床，衛生狀況堪虞。至今早10時許，食環署清潔工用夾斗車清理剩下的牛奶。

現場為宋皇臺道62至68號飛達工商業中心近某地盤對開。據了解，昨日（26日）下午，有人發現5卡板牛奶被棄於路邊，每板約有20箱，每箱有12盒牛奶，每盒容量1公升，即盒共約有1200盒牛奶。包裝盒顯示生產日期為去年4月30日，「此日期前最佳」為本月24日，亦即3日前。有在港的網上商店亦有該品牌的牛奶發售，每盒約15元。

「路有棄奶」消息傳開後，昨日已有多名市民到場檢走牛奶。至今日凌晨約2時，《香港01》記者到現場視察，發現不少紙箱已被拆開，多盒牛奶被取走；有數盒包裝已明顯損毀，牛奶溢滿一地，傳傳陣陣臭味，不時有蒼蠅圍着。採訪期間，1名青年到場拿走數盒牛奶，放入背囊後離去；亦有1名婦人推着手推車，翻箱取走多盒牛奶。

資料顯示，市面上的食物及飲品，通常標有「此日期前最佳」或「此日期或之前食用」。前者主要指食物質素，過期後雖並非最佳狀態，但仍有機會可食用；後者主要指食物安全，過期後或會出現引致食物中毒的微生物毒素，故不能進食。但儲存方式及開封與否，均會對食物保質期帶來不同影響，一般情況下過期後最好不要進食，或要諮詢專業意見。