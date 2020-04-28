騙徒假冒公安哄1男1女受害人任「特務」　3人騙取680萬元同被捕

騙徒手法層出不窮，假冒公安哄1男1女受害人任「特務」，上門騙取更多市民交出銀行戶口資料，騙取680萬元。東九龍重案組拘捕2男1女，涉嫌以欺騙手段取得財產。警方指今年假冒官員電話騙案有上升趨勢，受害人多為年長人士，多次強調「打嚟香港自稱公安嘅都係詐騙」，呼籲市民遇電話騙案時立即收線，並致電防騙易熱線18222。

喺香港，遇打電話落嚟自稱公安，要你協助調查嘅，全部都係詐騙。 東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信

騙徒假冒公安邀1男1女受害人任「特務」，3人騙取680萬元同被捕。（郭倩雯攝）

東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信講述案情，由今年4月23日起至今日4月28日，警方針對假冒官員電話騙案採取拘捕行動，分別在觀塘、葵涌及牛頭角區以欺騙手段取得財產罪拘捕2男1女，年齡介乎23至32歲，全部為香港人，涉及去年8月至今年4年共7宗電話詐騙案，金額達680萬元。

當中32歲被捕男子為銀行戶口持有人，另外23及25歲一男一女被捕人懷疑曾為受害人，後成為「扯線公仔」參與詐騙。32歲男騙徒自稱公安，在香港境外以電腦程式隨機撥打電話，聲稱調查受害人有否清洗黑錢，要求受害人提供網上理財密碼自證清白。但上述2名受害人戶口金額較少，該名23歲男子戶口只得2萬元，騙徒於是稱相信他們清白，招攬他們做「特務」，上門騙取7名年齡介乎52至80歲的長者金錢。

該兩名「特務」佯裝流動電話公司錄音來電，再轉駁至「公安」，聲稱受害人涉及內地嚴重案件。然後「特務」更親身上門，騙取銀行戶口密碼。在去年8月3宗騙案中，23歲男「特務」騙其中1名受害人到銀行開設網上理財，再騙取銀行戶口密碼。25女「特務」則涉及本年3月一宗涉款高達329萬元的騙案，包括轉走受害人股票等資產。

32歲男被捕人則為銀行戶口持有人，涉及3宗本年4月2至14日騙案，他自稱通訊管理局來電，再轉駁至「公安」，騙取3名年齡介乎67至80受害人共28萬元。

東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信再三多次強調「打嚟香港自稱公安嘅都係詐騙」，呼籲市民遇電話騙案時立即收線，並致電防騙易熱線18222。（郭倩雯攝）

譚威信續指年老受害人被自稱公安騙徒，騙取網上理財密碼後失財的案件近月有上升趨勢，而且涉及金額愈來愈大。本年首季電騙損失金額400萬元，佔騙案總數75%。最大一宗電騙發生在2019年12月，涉及金額1,278萬元。

他強調在香港任何自稱內地公安要求交出銀行資料、經電話要求建立安全帳戶和簽保密協議、自稱內地公安要求經電話做筆錄口供或發出通緝令的，都是詐騙。他呼籲市民遇電話騙案時立即收線，並致電防騙易熱線18222。

警方稱，自去年8月起接獲7名年齡介乎53至80歲的市民報案，指他們接獲自稱本地電訊商職員的錄音來電，其後來電轉駁至自稱內地執法人員的騙徒，指報案人於內地干犯嚴重罪案，要求報案人提供個人資料以證清白。其後1名男子訛稱公安並接觸受害人，受害人應騙徒要求，將其銀行戶口密碼交予該名男子，其後發現戶口內的存款不見了。

人員於調查期間檢獲4部手提電話、銀行卡及約2.5萬元現金等證物。被捕男女已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。警方正調查他們是否與更多案件有關，不排除有更多人被捕。

警方指於2019年共錄得648宗電話騙案舉報，當中約2成（122宗）案件中的受害人被騙取網上理財密碼及一次性密碼，以致損失約港幣1.1億港元，佔2019年電話騙案的總損失金額（1.54億港元）約7成。

警方發現相關案件於今年持續發生，今年首季警方錄得約兩成七的電話騙案涉及騙取受害人的網上理財密碼，涉及款項約4千多萬港元，佔電話騙案的總損失金額約七成半。

