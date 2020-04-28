騙徒手法層出不窮，假冒公安邀1男1女受害人任「特務」，上門騙取更多市民交出銀行戶口資料，騙取680萬元。東九龍重案組拘捕2男1女，涉嫌以欺騙手段取得財產。警方指假冒官員電話騙案有上升趨勢，受害人多為年長人士，多次強調「打嚟香港自稱公安嘅都係詐騙」，呼籲市民遇電話騙案時立即收線，並致電防騙易熱線18222。

喺香港，遇打電話落嚟自稱公安，要你協助調查嘅，全部都係詐騙。 東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信

騙徒假冒公安邀1男1女受害人任「特務」，3人騙取680萬元同被捕。（郭倩雯攝）

東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信講述案情，4月23日起警方針對假冒官員電話騙案採取拘捕行動，以欺騙手段取得財產罪拘捕2男1女，年齡介乎23至32歲，全部為香港人，涉及去年8月至今年4年共7宗電話詐騙案，金額達680萬元。

當中32歲被捕男子為銀行戶口持有人，另外23及25歲一男一女被捕人懷疑曾為受害人，後成為「扯線公仔」參與詐騙。32歲男騙徒自稱公安，在香港境外以電腦程式隨機撥打電話，聲稱調查受害人有否清黑錢，要求受害人提供網上理財密碼自證清白。但上述2名受害人戶口金額較少，該名23歲男子戶口只得2萬元，騙徒於是稱相信他們清白，招攬他們做「特務」，上門騙取7名年齡介乎52至80歲的長者金錢。

該兩名「特務」佯裝流動電話公司錄音來電，再轉駁至「公安」，聲稱受害人涉及內地嚴重案件。然後「特務」更親身上門，騙取銀行戶口密碼。在去年8月3宗騙案中，23歲男「特務」騙其中1名受害人到銀行開設網上理財，再騙取銀行戶口密碼。25女「特務」則涉及本年3月一宗涉款高達329萬元的騙案，包括轉走受害人股票等資產。

32歲男被捕人則為銀行戶口持有人，涉及3宗本年4月2至14日騙案，他自稱通訊管理局來電，再轉駁至「公安」，騙取3名年齡介乎67至80受害人共28萬元。

東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信再三多次強調「打嚟香港自稱公安嘅都係詐騙」，呼籲市民遇電話騙案時立即收線，並致電防騙易熱線18222。（郭倩雯攝）

譚威信續指年老受害人被自稱公安騙徒，騙取網上理財密碼後失財的案件近月有上升趨勢，而且涉及金額愈來愈大。本年首季電騙損失金額400萬元，佔騙案總數75%。最大一宗電騙發生在2019年12月，涉及金額1,278萬元。

他強調在香港任何自稱內地公安要求交出銀行資料、經電話要求建立安全帳戶和簽保密協議、自稱內地公安要求經電話做筆錄口供或發出通緝令的，都是詐騙。他呼籲市民遇電話騙案時立即收線，並致電防騙易熱線18222。